A kubai elnök leszögezte, bármelyik külső agresszor megtörhetetlen ellenállással fog találkozni

Egyesült Államok;Kuba;Donald Trump;Miguel Díaz-Canel;

2026-03-18 15:22:00 CET

Donald Trump nem sokkal korábban közölte, megtiszteltetés lenne számára, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát.

„Megtörhetetlen ellenállást” helyezett kilátásba kedden a kubai elnök az ország ellen fellépő bármely „külső agresszorral” szemben.

Miguel Díaz-Canel az X-en közzétett üzenetében kiemelte, az Egyesült Államok „csaknem naponta” fenyegeti Kubát nyilvánosan azzal, hogy erővel fogja megdönteni az alkotmányos rendet. Hozzátette, az egymást követő amerikai kormányok már több mint hat évtizede igyekeznek Kubát elszigetelni szankciók segítségével, a mostani kormányzat pedig a büntetőintézkedések nyomán meggyengült gazdaságot használná ürügyként arra, hogy megszerezze a szigetországot.

„A legrosszabb forgatókönyv esetén Kuba egy dologban biztos: bármely külső agresszor megtörhetetlen ellenállással fog találkozni”

– szögezte le Díaz-Canel, és kollektív büntetésnek nevezte a Havanna ellen 1962 óta érvényben lévő szankciókat.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn újságíróknak azt mondta, megtiszteltetés lenne számára, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát, amelyet „bukott államnak” nevezett.

A kubai hatóságok helyi idő szerint kedden bejelentették, hogy helyreállt a több mint 24 órára kimaradó áramszolgáltatás az országban. A 11 milliós Kubában másfél éven belül ez volt a hatodik országos áramszünet. Díaz-Canel államfő a múlt héten figyelmeztetett, hogy az amerikai energiablokád miatt az ország több mint három hónapja nem jutott olajszállítmányokhoz, így főleg napenergiából, földgázból és hőerőművekben termelnek áramot. Washington vámokat helyezett kilátásba minden olyan ország ellen, amely olajat szállít Kubának.