Nem számít szokatlanul nagy utcai erőszakra parlamenti választás után az országos rendőrkapitány

2026-03-18 15:14:00 CET

Szerinte a magyarok jóval türelmesebbek, békeszeretőbbek és jogkövetőbbek, mint azt némelyik külföldi médiában ábrázolják.

Nagyon hosszú ideje figyelem személyesen is és a kollégáim is a magyarországi demonstrációk erőszakra való hajlandóságát. És minden szakmai tapasztalat és jelenlegi ismeret arra késztet, hogy veszélyt semmiképpen se lássak a megszokottnál, elképzelhetőbbnél nagyobb mértékben – fogalmazott Balogh János országos rendőrfőkapitány az Országos Rendőr Főkapitányságon (ORFK) tartott sajtó háttérbeszélgetésen arra a kérdésünkre, hogy hogyan készül a rendőrség az április parlamenti választás után várható, turbulens, társadalmi indulatokkal teli időszakra. A főkapitány elmondta: – A magyar választópolgárok és állampolgárok jóval türelmesebbek, békeszeretőbbek és jogkövetőbbek mint azt némelyik külföldi médiában ábrázolják. Balogh János hozzátette: – Azt szoktam mondani belügyminiszter úrnak, hogy amire lehet felkészülünk, amire meg nem, arra készen állunk.

Ennek kapcsán rákérdeztünk, igaz-e hogy a rendőrség nagyobb mennyiségben vásárolt védőeszközöket. Március elején Tompos Márton a Momentum politikusa írt arról, hogy információi szerint a rendőrség nagy mennyiségű pajzsra adott megrendelést, szigorúan választás előtti leszállítási határidővel, valamint más, nem halálos tömegoszlató eszközöket, illetve a rendőrség „nagyon rákapcsolt a csapatszolgálati gyakorlatokra”, azaz a politikus forrásai szerint a rendőrök a tömegoszlatást gyakorolják.

Erre a kérdésünkre Balogh János elmondta: valóban zajlik éppen egy készletcsere a rendőrségnél, de ez nem a választásokra van időzítve, hanem attól teljesen független. – Ciklikusan kell beszerezni a különböző védőeszközöket, azoknak a szavatossága pedig 8-10 év után lejár. Nem tudjuk megtenni, hogy minden nap lecserélünk néhány darabot. Amikor az eszközök kora eléri azt az 5-8-10 éves ciklust, amit a gyártó vállalt és a gyártó mérnökei nem tudják az eszközök élettartamát meghosszabbítani, akkor le kell cserélni azt a készletet – mondta.