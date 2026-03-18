21 Kutatóközpont: Két, alapvetően a Fidesznek kedvező körzetben is szoros a verseny

2026-03-18 14:59:00 CET

Borsod 6-ban minimális Koncz Zsófia előnye, Jász 2-ben fej fej mellett áll a Fidesz és a Tisza jelöltje.

Borsod 6-ban szoros versenyben minimális előnnyel a Fidesz és Koncz Zsófia vezet. A Jász 2-es körzetben gyakorlatilag döntetlen a helyzet: egyik indikátor szerint a tiszás Halmai Ferencnek, a másik szerint pedig Pócs Jánosnak van egy százalékpontos előnye – derül ki a 21 Kutatóközpont legújabb, választókerületi szinten reprezentatív telefonos kutatásaiból, melyek közösségi finanszírozásból valósultak meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú országgyűlési egyéni választókerületét 2020-ban még szoros versenyben nyerte meg Koncz Zsófia az ellenzéki összefogás jelöltjével szemben egy időközin, azóta viszont a Fidesz fölénye nőtt, és most már egyértelműen a kormánypárti körzetek közé tartozik: a Tisza úgy is tud nyerni országosan, hogy a tiszaújvárosi körzetben vereséget szenved.

A március 11. és március 12. között készült kutatás eredményei szerint itt

a pártválasztók körében a Fidesz 47 százalékon, a Tisza 45 százalékon áll, azaz a Fidesz 2 százalékpontos előnnyel rendelkezik egy hónappal a választások előtt. Emellett a Mi Hazánk 6 százalékot érne el egy most vasárnap tartott választáson, míg a DK és az MKKP egyaránt 1-1 százalékot.

a biztos szavazó pártválasztók között enyhén a Tisza párt vezet, 48 százalékon áll a Fidesz 46 százalékával szemben. A Mi Hazánk itt 5 százalékon áll.

az egyéni jelöltek versenyében Koncz Zsófia 49 százalékon áll, míg a Tisza jelöltje, Bihari Zoltán 43 százalékon. A kisebb pártok jelöltjei közül a Mi Hazánk jelöltje 5 százalékot szerezne, míg a többi ellenzéki jelölt támogatottsága marginális.

a biztos szavazók között szűkebb a jelöltek közti különbség, Koncz Zsófia ebben a kategóriában 48 százalékon áll, míg tiszás ellenfele 46 százalékon.

A több választást is megnyert Koncz tehát néhány százalékponttal népszerűbb, mint a pártja, míg a Tisza Párt jelöltjének népszerűsége néhány százalékponttal elmarad pártjáétól. Az az országos tendencia is érvényesül a körzetben, hogy a Tisza-szavazók nagyobb arányban mondják biztosra a részvételüket, ezért ebben a kategóriában jobban áll a párt és a jelöltje is.

Koncz Zsófia ismertsége 95 százalékos, és a válaszadók fele nyilatkozott úgy, hogy szimpatikusnak találja. A Tisza jelöltjét, Bihari Zoltánt csak a válaszadók 43 százaléka ismerte, azonban 27 százalékuk szimpatikusnak is találta, azaz 63 százalékos a kedveltsége az őt ismerők körében, azonban ismertsége jóval elmarad Koncz Zsófiáétól. Koncz Zsófiát ismerőinek 53 százaléka tartja szimpatikusnak.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2-es számú országgyűlési egyéni választókerülete hagyományosan inkább a Fidesz számára kedvező terepnek számít, ugyanakkor az országos erőviszonyok átrendeződésével itt is szoros verseny alakult ki a két legnagyobb politikai erő között.

A március 12. és március 13. között készült kutatás alapján

a pártválasztók körében a Fidesz és a Tisza egyaránt 46 százalékon áll, vagyis teljesen kiegyenlített a verseny a választókerületben egy hónappal a választások előtt. Emellett a Mi Hazánk 6 százalékot ér el, míg a DK és az MKKP egyaránt 1-1 százalékon áll.

a biztos szavazó pártválasztók körében már enyhe Tisza-előny rajzolódik ki, 48 százalékon áll a Fidesz 46 százalékával szemben. A kisebb pártok támogatottsága ebben a körben is alacsony marad.

az egyéni jelöltek versenyében Pócs János (Fidesz) 46 százalékon áll, míg a Tisza jelöltje, Halmai Ferenc Tibor 45 százalékot ér el. A különbség tehát mindössze 1 százalékpont. A kisebb jelöltek közül a Mi Hazánk jelöltje 6 százalékot szerezne, Pintér Ferenc 3 százalékot, a többi jelölt támogatottsága pedig elenyésző.

A biztos szavazó jelöltválasztók körében Pócs János 46 százalékon áll, míg a Tisza jelöltje, Halmai Ferenc Tibor itt már 47 százalékot érne el.

A jelöltek megítélése és ismertsége ebben a körzetben is eltérő képet mutat. Pócs János ismertsége magas, a válaszadók döntő többsége tudott róla véleményt mondani, és jelentős arányban szimpatikusnak is tartják. A Tisza jelöltje, Halmai Ferenc Tibor esetében ezzel szemben a válaszadók közel fele nem tudott véleményt formálni, ami alacsonyabb ismertséget jelent. Ugyanakkor azok körében, akik ismerik, kifejezetten kedvező a megítélése. Míg Pócs népszerűsége ismerői körében 43 százalék, Halmaié 55 százalék.