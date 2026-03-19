Folyamatban van annak a jelentésnek a nyilvánosságra hozatala, amely szerint a Tisza Pártot Ukrajna finanszírozza

kormányinfó;

2026-03-19 10:43:00 CET

Harmadikként a HírTV kapott szót. Három ukrán állampolgárt kitiltottak, mégis milyen tevékenységet folytattak az elmúlt években a fenyegetéseken túl, volt-e nyugat-európai vagy magyarországi aktivitásuk – hangzott el a kormánypárti csatorna kérdése. Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán hírszerző tábornok és politikus esetében Gulyás Gergely azt állította, ő a magyar miniszterelnök megölésével fenyeget, családját is fenyegette. Az ukrán politikai elemző ukrán csapatok Magyarországra küldéséről értekezik, ami szerinte önmagában bőven elegendő a válaszlépéshez, míg a Zelenszkij által kitüntetett őrnagy is Magyarországot és Orbán Viktort fenyegeti – fogalmazott.

Az ukrán „olajblokád” megoldásáról szóló kérdésre a miniszter elmondta, noha formálisan nincs az uniós csúcs napirendi pontjai között, de a találkozó politikai témája vélhetően ez lesz. Le kell törni az „olajblokádot”, ebben az Európai Unió nem segít, ezért magunkért kell kiállni – hangsúlyozta, hozzátéve, a tartalékok tekintetében minden szükséges óvintézkedést megtett a kormány, hogy ne legyen ellátási probléma.

Ezen túl a NAV vizsgálja, hogy pénzösszegek mehettek-e Ukrajnából Nyugat-Európába – mondta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy nagy összegekről beszélhetünk. Arra a kérdésre, mikor ismerheti meg a nyilvánosság azt a titkosszolgálati jelentést, amely szerint a Tisza Pártot Ukrajna finanszírozza, azt felelte, ennek a feloldása folyamatban van, tíz napon vagy két héten belül meg fog történni. Tárkányi Zsolt tiszás képviselőjelölt náci karlendítésnek tűnő, évekkel ezelőtti mozdulatáról szólva Gulyás azt mondta, az lenne a helyes magatartás, ha semmilyen közéleti szerepet nem vállalna „szélsőjobbos múltja” miatt.