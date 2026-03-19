Gulyás Gergely nem akarja érteni a kérdést a Nemzeti Meneten kifeszített ukrán zászlóról

kormányinfó;

2026-03-19 11:38:00 CET

A 444 kérdésére (nem gondolja-e, hogy nem nevezhető a Tisza lebukásának, ha Fideszhez köthető személyek kifeszítenek egy ukrán zászlót) Gulyás Gergely közölte: haladéktalanul intézkedni fog, hogy tegyék ki a közösségi oldalára azt a felvételt, ahol az EP-ben a Tisza képviselői ukrán nemzeti színekben felállva tapsolnak, vagy ahol Radnai Márk bejelenti, hogy a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. Pótolni fogom a hiányosságot – közölte. megjegyezve, tekintse ezt a portál helyreigazításnak. Sőt, ha kérik, azt is kiírja majd, hogy a 444 kérésére, pontosításként.

Ha ő ezt kérné, megfontolnánk – válaszolta arra, Donald Trump kérésére Magyarország segítene-e a Hormuzi szorosnál. Közölte, ha a NATO-ban ez felmerül, Magyarország állást fog foglalni.