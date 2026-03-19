Súlyosan megsérült két rendőr, miután hajnalban elgázolták őket a 8-as főúton

2026-03-19 12:40:00 CET

A járőrök egy, az út közepén fekvő, nagytestű szarvas miatt voltak a helyszínen.

Súlyos sérüléseket szenvedett két járőr egy balesetben csütörtökön, a hajnali órákban a 8-as főút 56. kilométerszelvényében – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint a járőrök egy bejelentésre érkeztek a helyszínre, mivel egy nagytestű szarvas feküdt az út közepén. A rendőrök megkülönböztető fényjelzés használatával megálltak és eltávolították az úttesten lévő állatot, amikor – a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint – a szemből érkező autó érintőlegesen nekiütközött a rendőrautónak, majd elütötte a két járőrt.

Mindketten rendkívül súlyos sérüléseket szenvedtek, jelenleg is zajlik a kórházi ellátásuk.

A másik járműben öten tartózkodtak, mindannyian megsérültek.