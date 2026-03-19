A járőrök egy, az út közepén fekvő, nagytestű szarvas miatt voltak a helyszínen.
A műtrágyát szállító nyerges vontató rakománya részben az útra szóródott, a balesetben több mint tízen megsérültek, a rendőrség lezárta a Veszprém felé vezető útpályát.
Kevésen múlt a frontális ütközés, az ismeretlen elkövetőt a rendőrök is keresik.
A közútkezelők éppen fűkaszálást végeztek az út mellett, amikor egy figyelmetlen sofőr kisteherautójával belement egy szabályosan parkoló autóba.
Az autót vezető fiatal férfi a helyszínen életét vesztette.
Átszakította a szalagkorlátot és az út menti árokba csúszott egy kamion hétfő reggel Veszprém megyében, a 8-as főút városlődi szakaszán.
Egy ember meghalt, egy súlyosan megsérült csütörtök délután Litér közelében a 8-as úton - írja a police.hu.
Egy ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült, amikor egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött egymással a 8-as számú főúton Körmend és Csákánydoroszló között szerda délután - közölte honlapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Két autó frontálisan ütközött a 8-as számú főút 72. kilométerszelvényében, Városlőd külterületén vasárnap hajnalban, többen megsérültek - közölte a rendőrség a honlapján.
Második világháborús lövedékeket találtak hétfőn a 8-as főúton Veszprém külterületén, az utat teljes szélességében lezárták - tájékoztatt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Lezárták a 8-as utat Ajkánál, miután egy szarvas miatt két autó összeütközött péntek kora reggel - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Elhunyt annak a két autónak a sofőrje, amely a 7-es és 8-as főutat összekötő, Székesfehérvárt elkerülő úton ütközött össze szombat kora délután - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Egy kocsi eddig ismeretlen okokból az úttestről lehajtva az árokba csapódott a 8-as főúton Kislőd határában.
Személyi sérüléssel járó baleset történt a 8-as főúton Várpalotánál a 30-as kilométernél szombaton délután fél egy körül, a rendőrség a főutat teljes szélességében lezárta - közölte honlapján a rendőrség.
Meghalt egy gyalogos, akit személygépkocsi ütött el szombaton késő este a 8-as főúton, Herendnél - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.
Életét vesztette az a sofőr, aki autójával egy vasúti felüljáró talpazatának ütközött hétfő hajnalban a 8-as főút várpalotai szakaszán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Feloldották a teljes útzárat a 8-as főúton Jánosháza térségében szerda délután, ahol délelőtt egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, a balesetben egy ember életét vesztette - közölte a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.
Négyen megsérültek, egyikük életveszélyesen egy balesetben péntek reggel Apácatorna közelében, a 8-as utat lezárták - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Egy ember meghalt kedd délután egy balesetben Kislődnél, a 8-as főutat lezárták, a forgalmat elterelik - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője.
Két személygépkocsi ütközött össze szombat délután a 8-as főúton Veszprém és Litér között, a balesetben meghalt egy ember.
A főúton Székesfehérvár irányából Várpalota felé a 26-27-es kilométerszelvénynél kora reggel - még tisztázásra váró körülmények között - összeütközött két személygépkocsi - adja hírül a police.hu. A balesetben egy ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt, egy másik sérültet kórházba vittek.
Befejeződött a műszaki mentés, és feloldották az útzárat a 8-as főúton Molnaszecsődön, ahol péntek délután két tartálykocsi és egy kisteherautó ütközött.
Két tartálykocsi és egy kisteherautó ütközött össze a 8-as számú főúton, a Vas megyei Molnaszecsőd belterületén pénteken délután - közölte honlapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 8-as számú főutat péntek reggel a Vas megyei Hosszúperesztegnél.
Öten sérültek meg a 8-as főúton, Bándnál vasárnap délután történt balesetben, az utat lezárták - tájékoztatott a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.
Megszűnt az útlezárás a 8-as főúton, ahol szombat este halálos gázolás történt - tájékoztatott a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője.