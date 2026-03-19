Hiába várja haza a család - Halálos baleset a 8-as főúton

A főúton Székesfehérvár irányából Várpalota felé a 26-27-es kilométerszelvénynél kora reggel - még tisztázásra váró körülmények között - összeütközött két személygépkocsi - adja hírül a police.hu. A balesetben egy ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt, egy másik sérültet kórházba vittek.