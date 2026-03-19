Nagy Márton és delegációja magángéppel repült Izraelbe, de az utazás költségeit titkolják

Izrael;Tel Aviv;Nemzetgazdasági Minisztérium;magánrepülő;Nagy Márton;

2026-03-19 13:40:00 CET

Az ugyanilyen típusú privát jetek bérleti díja 5-7 ezer dollár, azaz 1,7-2,3 millió forint óránként. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, nem a tárca bérelte a luxusrepülőt.

A nemzetgazdasági miniszter és delegációja Izraelbe repült különjárattal január 11-én. A csapat egy Bombardier Challenger 3500-as magánrepülővel utazott (OE-HOZ), melyet korábban Mészáros Lőrinc is használt. Nagy Mártonék vasárnap éjszaka Tel-Avivban szálltak meg, majd hétfő reggel kezdték meg a hivatalos programjaikat. A repülőgépbérlés és a szállás költségeivel kapcsolatban az Átlátszó közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, de hiába.

A portál felidézi, a tárca először 15 nappal meghosszabbította a 15 napos válaszadási határidőt, majd annak letelte után, a törvényi határidőt jelentősen túllépve csupán annyit közölt, hogy nem a minisztérium bérelte a repülőgépet. A delegáció tagja volt a 4iG-től Jászai Gellért is, de a cég állítása szerint nem ők fizették a miniszter útját. Az Átlátszó adatpert indít, hogy megtudhassa, mennyibe került az adófizetőknek Nagy Mártonék izraeli útja.

Nagy Márton és delegációja a tárgyalásokat követően, január 12-én kora este tért vissza Budapestre. A repülőútra egy 2024-es gyártású, újonnan 9,6 milliárd forintot érő Bombardier Challenger 3500-as luxusgéppel mentek. A lap szerint

az ugyanilyen típusú privát jetek bérleti díja 5-7 ezer dollár, azaz 1,7-2,3 millió forint óránként.

Ehhez pedig még hozzáadódik a jet leszállási és parkolási díja, valamint a személyzet szállásköltsége is.

Március 13-án – aznap, amikor az Átlátszó megírta, hogy a Transparency International Magyarországgal (TI) közösen rendőrségi feljelentést tett a külügyminiszter magángépes utazásaihoz kapcsolódó adatok eltitkolása miatt (hivatalosan ismeretlen tettes ellen, közérdekű adatokkal való visszaélés gyanújával) – a Nemzetgazdasági Minisztérium hirtelen választ küldött a közérdekű adatigénylésére. A válaszban a tárca csupán egyetlen témára, a különjáratú repülőgép bérlésére reagált. Közölte, hogy

nem a minisztérium bérelte a luxusrepülőt, ezért nem rendelkeznek adatokkal sem a bérleti díj, sem az utazásszervező cég kapcsán.

Ugyanakkor egyáltalán nem mondtak költségadatokat, holott az egyértelmű lehetett a minisztérium számára, hogy az adatigénylés erre irányult, vagyis a repülőút – minisztériumi dolgozókat érintő – költségeit szerette volna a lap megtudni. Miután

az adatigénylésben kért többi adat – mint például a miniszter szállásköltsége, a delegáció létszáma és tagjai, a hivatalos program kezdete – a minisztérium véleménye szerint nem tartozik a közérdekű adatok körébe, azok kiadását megtagadta Nagy Márton tárcája.

Az Átlátszó megkereste a 4iG-csoport sajtóosztályát is az utazással kapcsolatban. Kérdéseire Elkán Péter, a cégcsoport kommunikációs vezetője válaszolt. Nyilatkozata szerint Nagy Márton miniszter utazását és szállását nem a 4iG-csoport finanszírozta, ellenben Jászai Gellért és a többi kollégája költségeit igen. Ebből és a minisztérium közadatigénylésre adott válaszából az következik, hogy a repülőgépet a 4iG-csoport bérelhette, bár az ezt firtató konkrét kérdésre a kommunikációs vezető nem reagált.

Egyelőre tehát csak annyit tudni, hogy a luxusrepülőgépet nem a minisztérium bérelte, a 4iG-csoport viszont nem finanszírozta a miniszter és csapata repülőútját és szállását.