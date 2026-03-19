Hadházy Ákos: Tükörsimára egyengették a Hatvanpusztára vezető bekötőutat

Orbán Viktor;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2026-03-19 13:58:00 CET

A független országgyűlési képviselő szerint „épül-szépül az ország” a választások előtt.

Tükörsimára egyengették a Hatvanpusztára vezető közforgalmú bekötőutat – számolt be róla Hadházy Ákos csütörtökön a Facebook-oldalán.

„Épül-szépül az ország, azaz Magyarország előre megy, nem hátra” – kommentálta a látottakat a független országgyűlési képviselő, aki éppen a ZDF forgatócsoportját kísérte a helyszínre, amikor észlelte a munkálatokat.

„De legalább jövő vasárnap kényelmesebben tudunk besétálni. A választások előtt utoljára, még kívülről tekintheti meg a korrupció és a hazugság szimbólumát és az egyéb felcsúti látványosságokat, aki az előző alkalmakról lemaradt” – írta Hadházy, utalva arra, hogy a választások még egy utolsó túrát szervez az Orbán-család hatvanpusztai birtokához március 29-re.