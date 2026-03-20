Magyar Péter: Orbán Viktor és a Fidesz hagyjon fel a háborús készülődéssel!

2026-03-20 13:22:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint nem csak Gulyás Gergely kormányinfós mondata, hanem Szalay-Bobrovniczky Kristóf nyilatkozata is, amelyben „belső katonai dolgot” nem kommentált, arra utal, hogy a magyar kormány beszállna az iráni háborúba.

„Gulyás Gergely háborús mondata után Orbán honvédelmi miniszterének megszólalása is arra utal, hogy Orbánék beszállnának az iráni háborúba” – posztolta Magyar Péter a Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf Partizánnak adott rövid videós nyilatkozata alapján, amit mellékelt is a bejegyzéséhez. A teljes felvételen Gulyás Márton azzal kapcsolatban faggatta a minisztert, hogy Románia felé már érkezett megkeresés az Egyesült Államoktól, hogy 90 napra 400-500 katonát és egyéb amerikai haderőket telepíthessenek hozzájuk.

A kérdésre, hogy korábban sem válaszolt egyértelműen arra, Magyarország engedélyezne-e ilyen katonai vagy más típusú betelepítést, Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: „Most sem fogok. Csapatmozgásokat nem kommentálok.” A felvetésre, hogy egyáltalán érkezett-e hozzánk ilyen amerikai kérés, a miniszter megismételte: „Ne haragudjon, semmilyen csapatmozgást, belső katonai dolgot nem kommentálok. (...) Nem nyilatkozom arról, hogy milyen csapatmozgások vannak. Ez súlyosan szakmaiatlan lenne a részemről. Nem is kommentálom ezt az egész kérdést.”

Amint arról mi is beszámoltunk, a Telex tudósítása szerint egy doorstep sajtótájékoztatón Orbán arra a kérdésre, létezhet-e olyan forgatókönyv, hogy Donald Trump kérésére magyar katonákat küldjenek az Irán által lezárt Hormuzi-szoros felszabadítására, azt válaszolta, hogy „marhaság”. Az ügy előzménye, hogy a Miniszterelnökséget vezető minisztert a csütörtöki kormányinfón arról is megkérdezték, az amerikai elnök kérésére Magyarország segítene-e a Hormuzi-szorosnál. „Ha ő ezt kérné, megfontolnánk” – válaszolta Gulyás Gergely, akinek nyilatkozatát Orbán Viktor rákérdezésre is megerősítette, hogy marhaságnak tartja.

Mindezek után a Tisza Párt elnöke összekötötte az iráni háborúval azt a korábbi, egyelőre meg nem erősített hírt, hogy a napokban Magyarországra érkezhet JD Vance. – „Egyértelműnek tűnik, hogy azért jön az amerikai alelnök Budapestre, hogy Orbánék részvételét kérje a háborúban. Követeljük, hogy Orbán Viktor és a Fidesz hagyjon fel a háborús készülődéssel! Követeljük, hogy utasítsák el Magyarország részvételét a háborúban! Nem akarunk háborút! A magyarok nem akarnak háborút!” – írta Magyar Péter, aki egy újabb Facebook-videóban már a lakossághoz fordult.

– Honfitársaim! Állítsuk meg a Fidesz háborús őrületét! – mondta az ellenzéki vezető, aki szerint az amerikaiak, köztük a szombati CPAC-rendezvényre érkezők, és a következő hetekben ide érkezők az összeomló Fidesz-kampány külső támogatásáért cserébe megállapodást kötnének velünk arról, hogy Magyarország vegyen részt a közel-keleti konfliktusban. Magyar Péter állítja, ki kell állni a béke mellett, és nem engedhetjük meg, hogy belesodorják az országot a háborúba.