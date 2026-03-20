Meghalt a kórházban Zalavári Bálint Zsolt, a csütörtök hajnalban elgázolt egyik rendőr

2026-03-20 15:50:00 CET

A 22 éves rendőr őrmestert idén januárban véglegesítette járőri beosztásban a Veszprémi Rendőrkapitányság.

Életét vesztette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre. Munkatársunk 2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, közúti közlekedési baleset következtében, szolgálatteljesítés közben hunyt el – tette közzé a honlapján az Országos Rendőr-főkapitányság.

Amint arról lapunk is beszámolt, két járőr szenvedett rendkívül súlyos sérüléseket két járőr csütörtökön a hajnali órákban a 8-as főút 56. kilométerszelvényében. A járőrök egy bejelentésre érkeztek a helyszínre, mivel egy nagytestű szarvas feküdt az út közepén. Megkülönböztető fényjelzés használatával megálltak és eltávolították az úttesten lévő állatot, amikor – a rendelkezésre álló adatok szerint – a szemből érkező autó érintőlegesen nekiütközött a rendőrautónak, majd elütötte a két járőrt, akiket kórházba szállítottak. A másik járműben öten tartózkodtak, mindannyian megsérültek.

Az életét vesztett rendőr, Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. A közlemény szerint a 10 hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025. január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd 2026. január 14-ével beosztásában véglegesítették. – A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában – hangzik a közlemény.