Felfüggesztette a bíróság azt az ukrán dandártábornokot, aki nem hadra, hanem lakásfelújításra fogta a katonáit

Hivatali visszaéléssel vádolják Ukrajnában Jaroszlav Liszenkót, a 43. dandár parancsnokát, akit az egyik kijevi bíróság felfüggesztett a tisztségéből – írja pénteki összefoglalójában a The Kyiv Independent. A dandártábornokot azért állították bíróság elé, mert segített elkerülni a hadseregbeli szolgálatot egy csoportnak, a katonáit ugyanis megbízta a saját és a rokonai ingatlanainak felújításával, aminek a fejében ő elintézte, hogy ne kelljen a frontra menniük a több mint négy éve tartó orosz-ukrán háborúban.
Az ukrán állami nyomozó iroda (DBR) szerint Jaroszlav Liszenko legalább hét katonát utasított az egységei elhagyására 2024 szeptemberétől, hogy felújítási és építési munkálatokra ossza be őket. Március 17-én kedden ütöttek rajta, a nyomozók azt állítják, hogy a dandártábornok lányának és volt felesége lakását újították fel Cserkaszi városában, egy nővére tulajdonában lévő házat Cserkaszi megyében, valamint a Jaroszlav Liszenko által használt lakást Kijev megyében.
A nyomozók szerint a lakásfelújító katonák munkáját hamis jelentésekkel próbálták meg leplezni, a parancsnok a katonai vezetésnek azt állította, hogy az érintettek egységükben hivatalos feladatokat látnak el, így a megkapták zsoldjukat is. Jaroszlav Liszenko felfüggesztése legalább 2026. május 11-ig tart, ha elítélik, 10 év börtönbüntetéssel is sújthatják, de ugyanilyen mértékű szabadságvesztéssel sújthatók a szolgálat helyett lakásfelújítást végző katonák is. Ukrajnát a háború kezdete óta több korrupciós ügy is megrázta.