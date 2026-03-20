2026-03-20 17:28:00 CET

Felfüggesztette a bíróság azt az ukrán dandártábornokot, aki nem hadra, hanem lakásfelújításra fogta a katonáit

Az még csak hagyján, hogy a saját otthonában dolgoztatta katonáit, de lánya, nővére és volt felesége házát is velük csinosíttatta. Ennek a fejében elintézte, hogy ne kelljen a frontra menniük.