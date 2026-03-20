bíróság;felfüggesztés;Ukrajna;hivatali visszaélés;katonák;lakásfelújítás;dandártábornok;szolgálat;orosz-ukrán háború;

Képünk illusztráció

Felfüggesztette a bíróság azt az ukrán dandártábornokot, aki nem hadra, hanem lakásfelújításra fogta a katonáit

Az még csak hagyján, hogy a saját otthonában dolgoztatta katonáit, de lánya, nővére és volt felesége házát is velük csinosíttatta. Ennek a fejében elintézte, hogy ne kelljen a frontra menniük.

Hivatali visszaéléssel vádolják Ukrajnában Jaroszlav Liszenkót, a 43. dandár parancsnokát, akit az egyik kijevi bíróság felfüggesztett a tisztségéből – írja pénteki összefoglalójában a The Kyiv Independent. A dandártábornokot azért állították bíróság elé, mert segített elkerülni a hadseregbeli szolgálatot egy csoportnak, a katonáit ugyanis megbízta a saját és a rokonai ingatlanainak felújításával, aminek a fejében ő elintézte, hogy ne kelljen a frontra menniük a több mint négy éve tartó orosz-ukrán háborúban.

Az ukrán állami nyomozó iroda (DBR) szerint Jaroszlav Liszenko legalább hét katonát utasított az egységei elhagyására 2024 szeptemberétől, hogy felújítási és építési munkálatokra ossza be őket. Március 17-én kedden ütöttek rajta, a nyomozók azt állítják, hogy a dandártábornok lányának és volt felesége lakását újították fel Cserkaszi városában, egy nővére tulajdonában lévő házat Cserkaszi megyében, valamint a Jaroszlav Liszenko által használt lakást Kijev megyében.

A nyomozók szerint a lakásfelújító katonák munkáját hamis jelentésekkel próbálták meg leplezni, a parancsnok a katonai vezetésnek azt állította, hogy az érintettek egységükben hivatalos feladatokat látnak el, így a megkapták zsoldjukat is. Jaroszlav Liszenko felfüggesztése legalább 2026. május 11-ig tart, ha elítélik, 10 év börtönbüntetéssel is sújthatják, de ugyanilyen mértékű szabadságvesztéssel sújthatók a szolgálat helyett lakásfelújítást végző katonák is. Ukrajnát a háború kezdete óta több korrupciós ügy is megrázta.

