Külföldre szökött és kitálalt Vlagyimir Putyinról az orosz Szövetségi Védelmi Szolgálat egykori századosa

Gleb Karakulov az egyik legmagasabb rangú orosz tiszt, aki külföldre menekült, és nyíltan beszélt az orosz elnök dolgairól, akit háborús bűnösnek nevezett. Elmondásából az rajzolódik ki, hogy a számos szóbeszéddel ellentétben Putyin nincs rossz egészségi állapotban, viszont súlyosan paranoiás, a koronavírus-járvány kezdete óta szinte teljesen elszigetelte magát és eltorzult a valóságérzékelése.