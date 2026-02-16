Őrizetbe vették a volt ukrán energiaügyi minisztert, akit kenőpénz tisztára mosásával vádolnak

Ukrajna;pénzmosás;korrupciógyanú;

2026-02-16 15:31:00 CET

Éppen el akarta hagyni az országot, amikor elfogták.

Ukrajna korrupcióellenes hivatala hétfőn azzal vádolta meg az ország volt energiaügyi miniszterét, hogy több millió dollár visszaosztott kenőpénzt mosott tisztára - írja a Reuters.

A büntetőügy megrázta a háborúban álló ország kormányzatát. A politikust azt követően vették őrizetbe, hogy feltartóztatták, miközben el akarta hagyni az országot.

Azt nem közölték, hogy erre pontosan hol került sor. Herman Haluscsenko 2021 és 2025 között töltötte be az energiaügyi miniszteri posztot, majd rövid ideig igazságügyi miniszter volt, mielőtt tavaly a botrány miatt lemondott. A „Midas” néven ismert ügyben ő az egyik legmagasabb rangú őrizetbe vett tisztségviselő. A hatóságok szerint a konstrukció egy, az állami nukleáris vállalatnál működtetett, 100 millió dolláros visszaosztási rendszerhez kapcsolódik. Az eljárás magas rangú tisztviselőket és az ukrán üzleti elit több tagját is érinti - köztük Volodimir Zelenszkij elnök egy korábbi közeli munkatársát még abból az időszakból, amikor az államfő a politikai pályára lépése előtt a médiában dolgozott.

A hatóságok Galuscsenkót pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítják. A tájékoztatás szerint több mint 7 millió dollárt utaltak külföldi számlákra, amelyek kedvezményezettjei között Galuscsenko felesége és négy gyermeke szerepelt. Az összeg egy részét a gyerekek svájci magániskolai taníttatására fordították, másik részét pedig betétben helyezték el, amelyből a család további bevételhez jutott, és azt saját céljaira használta fel. A volt tárcavezető tagadja a vádakat.

Az ügyészek szerint a „Midas” néven ismert rendszer résztvevői kenőpénzek csikartak ki az Energoatom állami atomenergetikai vállalat partnereitől azért, hogy a megbízásokat teljesíthessék. A projektek között olyan beruházások is szerepeltek, amelyek az energetikai létesítmények védelmét szolgálják az orosz légicsapásokkal szemben. A hatóságok korábbi közlése szerint a konstrukciót Zelenszkij egykori munkatársa, Timur Mindics szervezte meg, aki még azelőtt Izraelbe távozott, hogy novemberben őrizetbe vehették volna. A vállalkozó annak a televíziós stúdiónak az alapítója, amely azt a népszerű vígjátéksorozatot készítette, amely színészként országos ismertséget hozott Zelenszkijnek, még politikai pályafutása előtt. Az üzletember tagadja, hogy jogsértést követett volna el.

Az eljárás keretében tavaly őrizetbe vettek egy korábbi miniszterelnök-helyettest is.

Az ügy tavaly komoly politikai botránnyá szélesedett, amely Zelenszkij kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak a menesztéséhez vezetett. A történtek kiváltották a közvélemény felháborodását az Ukrajnát továbbra is sújtó korrupció miatt, miközben az ország negyedik éve vív háborút Oroszországgal. Zelenszkij tavaly kísérletet tett arra, hogy szűkítse a korrupcióellenes intézmények mozgásterét, ám a belföldi tiltakozások és a nyugati szövetségesek nyomása nyomán végül meghátrált.

Az Energoatom vezérigazgatója, Pavlo Kovtonenko a múlt héten a Reutersnek nyilatkozva azt mondta, hogy a vállalat több lépést is tett annak érdekében, hogy a jövőben elejét vegye a hasonló korrupciós mechanizmusok újbóli kialakulásának.

A korrupció visszaszorítása központi eleme Ukrajna reformprogramjának, mivel az ország az Európai Unióhoz kíván csatlakozni, amely alapvető elvárásként szabja meg a régóta jelen lévő korrupció felszámolását.