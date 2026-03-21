Gulyás Gergely elszólása után még a Fidesz-hívők között is el lehet terjeszteni, hogy az Orbán-kormány háborúpárti

2026-03-21 19:36:00 CET

Hatalmas hiba – értékelte lapunknak Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző Gulyás Gergely csütörtöki elszólását.

Mint ismert, a legutóbbi Kormányinfó sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy ha Donald Trump kérné, Magyarország adna-e katonai segítséget az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros felszabadításához, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált: az amerikai elnök nem kért ilyet, de ha ő ezt kérné, akkor megfontolnánk. (2022-ben a Fidesz egy Gulyás Gergelyéhez hasonló kijelentés miatt támadta végig Márki-Zay Pétert, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét – a szerk.)



Gulyás Gergely kijelentése nyomán Magyar Péter a Tisza elnöke azonnal reagált, azt írta a Facebookon: „Gulyás Gergely ma azt mondta a kormányinfón, hogy amennyiben az amerikai elnök kéri, akkor megfontolják, hogy segítünk Amerikának az iráni háborúban. Ez magyarul azt jelenti, hogy Orbán Viktor magyar katonákat küldene egy háborúba, ha Donald Trump erre kéri.”

Az ügyben a Partizán megkérdezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert is, aki úgy fogalmazott: „csapatmozgásokat” nem kommentál. A miniszter arra sem volt hajlandó, hogy elárulja, érkezett-e ilyen kérés az Egyesült Államok részéről, erre is azt mondta, hogy „semmilyen csapatmozgást, belső katonai dolgot” nem kommentál. Magyar Péter pénteken már arról írt: szerinte JD Vance amerikai alelnök azért érkezik rövidesen Magyarországra, hogy Orbán Viktortól katonákat kérjen az iráni háborúra. „Követeljük, hogy Orbán Viktor és a Fidesz hagyjon fel a háborús készülődéssel!” – írta Magyar Péter.

- Ha a Tisza kampánya felszínen tartja a témát – mondta lapunknak Szentpéteri Nagy Richard -, akkor ki tud alakítani egy olyan érzetet, hogy a Fidesz, ahogy szerintük minden másban, úgy a békepártiságban is hazudott. Ez az érzet akár egyes Fidesz-hívőket is arra késztethet, hogy visszamenőlegesen átértékeljék a nézetüket, vagyis még a Fidesz-hívők között is el lehet terjeszteni, hogy az Orbán-kormány háborúpárti.

Orbán Viktor egyébként azzal próbálta elütni minisztere kijelentését, hogy Gulyás Gergely marhaságot beszélt, ha lesz tengerünk és hajónk, majd megfontoljuk. Ám Donald Trump, illetve az amerikai hadvezetés nem csak légi, illetve tengeri bevetésen töprenghet Iránnal kapcsolatban, a Magyar Honvédség katonái pedig tengerpart és hajóhad nélkül jelenleg is számos „forró” területen teljesítenek szolgálatot.

Bár a Magyar Honvédség katonáit a napokban kivonták az iráni drón- és rakétatámadások által sújtott iraki Erbilből, így is állomásoznak világszerte feszültségzónákban magyar katonák különféle missziókban. A Honvédelmi Minisztérium tavaly májusban adta hírül, hogy hat év szünet után ismét magyar katonák teljesítenek szolgálatot az EU Szomáliai Kiképző Missziójában. Azt ugyanakkor nem tudni, hogy a világ egyik legkeményebb tűzfészkének számító afrikai országban pontosan hány magyar katona teljesít szolgálatot. Az amerikai-izraeli-iráni háború tűzzónájában van Libanon, ahol 2006 óta a közelmúltig szolgálatot teljesítettek (igaz, kisebb számban) magyar honvédek, az ottani ENSZ békefenntartó kontingensben. Legnagyobb, több százas létszámmal a Balkánon van jelen a magyar véderő, mind Koszovóban, itt ENSZ égisze alatt üzemelő KFOR alakulatban, mind pedig Boszniában, ahol EU-s békefenntartóként is állomásoznak magyar katonák. (Koszovóban a 2023-as zavargásokon több mint húsz magyar koszovói KFOR-katona sérült meg, többen súlyosan).

Az Ukrajna elleni orosz háború kezdete, 2022 óta szintén keményebb terepnek számít a baltikumi légtér, amelyet immáron folyamatosan „tesztel” az orosz légierő. Mivel a kis balti államoknak nincs önálló légiereje, így a NATO kötelékében négyhavi rendszerességgel védik a tagállamok a balti államok légterét, tavaly decemberig harmadik alkalommal is a magyar Gripenek látták el a légtérvédelmet négy vadászgéppel, 22 éles bevetésük is volt már a magyar pilótáknak. A honvédelmi tárca az Orbán-kormány kommunikációs irányelveinek megfelelően azt már elfelejtette hozzátenni, hogy ez a 22 éles bevetés orosz behatolás miatt történt.