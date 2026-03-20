Kiderült! Mocsai nem a sporttudomány doktora lett

A szabályok "kreatív alkalmazásával" nevezték ki Mocsai Lajost a Debreceni Egyetem (DE) díszdoktorává - írta a Népszabadság. Mivel a DE-n nincs sporttudományi doktori iskola, Mocsai nem sporttudományból, hanem a bölcsészeti fakultás alá tartozó neveléstudományból kapott címet - ezt az egyetem sajtóirodája is megerősítette.