Utána repül is vissza.
A külgazdasági és külügyminiszter a magyar adófizetők támogatását ígérte a jogerősen elítélt Milorad Dodiknak. Kísérete akkora volt, hogy a magánrepülőgépnek kétszer kellett fordulnia Budapest és a bosznia-hercegovinai szerbek fővárosa között.
A volt brit miniszterelnök történelmi nevén Lemberg városában ünnepélyes keretek között vehette át a tiszteletbeli diplomát.
Az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztőjét rettenthetetlen biokémikusnak nevezték, megemlékeztek úttörő munkásságáról, arról, hogy Drew Weissmannal együtt felfedezte, hogyan lehet az mRNS-t úgy megtervezni, hogy az emlőssejtekbe juttatva a kívánt fehérjéket előállítsa.
„Doctor honoris causa” címet kap a jegybank elnöke a Debreceni Egyetemtől – az idevezető út eléggé unortodox volt.
Az európai értékek legfőbb garanciája a liberális demokrácia, még akkor is, ha ezt a világ sok sarkában megkérdőjelezik.
Az 5. dublini Selyemút Nemzetközi Filmfesztiválon életműdíjat kapott Tarr Béla a hétvégén, és emellett a rendezőt díszdoktorává avatta Írország legrégebbi egyeteme, a Trinity College.
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora ma átvettei Szilvássy Zoltán rektortól a Debreceni Egyetem díszdoktori címét az intézmény tanévnyitó ünnepségén a Főnix Csarnokban.
A szabályok "kreatív alkalmazásával" nevezték ki Mocsai Lajost a Debreceni Egyetem (DE) díszdoktorává - írta a Népszabadság. Mivel a DE-n nincs sporttudományi doktori iskola, Mocsai nem sporttudományból, hanem a bölcsészeti fakultás alá tartozó neveléstudományból kapott címet - ezt az egyetem sajtóirodája is megerősítette.
Díszdoktori címet vett át az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem képviselőitől pénteken Budapesten.