Bírságot kapott a Nemzeti Választási Bizottságtól az állami média az elfogult hírek miatt

2026-03-20 21:09:00 CET

Folyamatosan a Fideszről írtak pozitívan, az ellenzékről pedig negatívan.

Több mint egymillió forintos bírságot szabott ki a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-re a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - derül ki a Telex beszámolójából.

Egy magánszemély azt kifogásolta, hogy a Híradó portál március 16. és 18. között kiadott híreiben a kormányt tendenciózusan pozitívan, míg az ellenzéket negatív színben tüntették fel. Emiatt járt a bírság. A vitában több bizottsági tag is kevesellte a bírság összegét, kérte, hogy annak tízszeresét vagy a maximális mértéket állapítsák meg. Hozzáfűzték, hogy nem először fordul elő az állami médiával kapcsolatban hasonló bírság, ezért néhányan teljesen parttalannak találták ezt az eljárást, hozzátéve, hogy amúgy sincs sose személyi felelős, az állami média hatalmas költségvetési támogatásában pedig a bírság csepp a tengerben. A bírság megemelését a bizottság többsége elutasította.