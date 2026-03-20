Szijjártó Péter: Nem avatkoznak be az oroszok a parlamenti választásba

2026-03-20 20:51:00 CET

Ő elítélné, ha ilyesmi történne. Csak ukrán beavatkozás van.

Nem fél a külgazdasági és külügyminiszter, hogy az oroszok beavatkoznak a 2026. április 12-i parlamenti választásba.

Szijjártó Péter a 444-nek adott interjújában azt mondta, ilyesmi nem létezik. A tárcavezető azzal vádolta a portál munkatársát, hogy hazugságokat terjeszt, amikor azt állítja, orosz titkosszolgálati tisztek jöttek Budapestre. Nem történt ilyen. Ezt Magyar Péter találta ki önöknek - tette hozzá.

Semmilyen orosz beavatkozásról nincsen szó. Nyilván ki kellett találni valami álhírt arra, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról eltávolítsák vagy eltérítsék a figyelmet, de a helyzet az, hogy ukrán beavatkozás van, nem orosz, hanem ukrán

- fogalmazott Szijjártó Péter.

Állítása szerint határozottan visszautasítaná, amennyiben lenne orosz beavatkozás, mint ahogy ezt teszi az ukrán esetében is, „a különbség a kettő között az, hogy az ukránok beavatkoznak, az oroszok meg nem. Arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyinnak nem érdeke-e, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon, azt mondta, megérti, hogy a 444 ezt az „álhírt” akarja terjeszteni, amiben a politikus saját bevallása szerint nem akar partner lenni.

Szijjártó Péter kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki kormányinfón azt mondta, az Orbán-kormány megfontolná, hogy katonai segítséget nyújtson-e Donald Trumpnak a Hormuzi-szorosban, amennyiben erre kérés érkezik. Később a miniszterelnök marhaságnak nevezte Gulyás Gergely kijelentését. Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor világossá tette, hogy tőlünk katonákra nem számíthatnak. Azt a kormányfőnek kell eldöntenie, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter tarthat-e még kormányinfót.