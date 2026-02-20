„Jelenlegi formájában meg kell szüntetni a magyarországi közmédiát”

Orbán-kormány;konferencia;közmédia;megszüntetés;Republikon Intézet;MTVA;

2026-02-20

2025 februárja és decembere között Orbán Viktor 3158-szor, Magyar Péter 3940-szer tűnt fel az M1 Híradójában, de amíg előbbi szinte csak pozitív, utóbbi kizárólag negatív kontextusban.

A M1 Híradójának nézettsége 2010 óta a harmadára csökkent és átlagosan 2,7 százalék volt 2024-ben, ami körülbelül 200 ezer nézőt jelent. Ugyanakkor mégsem szabad alábecsülni ennek a jelentőségét, mivel Híradó híreit veszi át az összes közszolgálati rádió mellett a kereskedelmi rádiók nagy része, és ezeket sugározzák a különböző sportközvetítések szüneteiben is – hívta fel a figyelmet Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke aki egy évig tartó kutatásuk adatait ismertette „Propaganda helyett közszolgálat ‒ Az állami média jelene és jövője Magyarországon” című konferenciájukon csütörtökön.

Összehasonlításképpen: az RTL Híradó közönségaránya ebben az időszakban 21,7 százalék volt. Az MTVA 2019-ben még 83 milliárd forintból gazdálkodhatott, ez 2025-re 166 milliárd forintra emelkedett. Horn Gábor szerint nincs még egy olyan terület, ahol az elmúlt években ilyen mértékben növekedett volna a költségvetési támogatás mértéke. A Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság indexe alapján Magyarország a 68. helyet foglalja el ebben a rangsorban, előttünk jár például Ukrajna (62. hely), Románia (55. hely), Szlovákia (38. hely), Lengyelország (31. hely) és Csehország is (10. hely).

A Republikon munkatársai összesen 334 (255,5 órányi) közmédia Híradót elemeztek tavaly februártól decemberig, és arra jutottak, a műsor 15 százalékában (több mint 37 óra) volt látható fideszes politikus a képernyőn, azaz átlagosan 8 másodpercenként bukkant fel egy kormánypárti vezető a képernyőn, az esetek nagy részében pozitív, a maradék esetekben pedig semleges megvilágításban. Ezzel szemben az ellenzék politikusai 12,3 órát kaptak, ami a képernyőidő csupán 5 százaléka, ebből 9,75 órában kifejezetten negatív fényben tüntették fel őket. Orbán Viktor 3158-szor tűnt föl ez idő alatt, Magyar Péter 3940-szer, de míg előbbi szinte csak pozitív, utóbbi kizárólag negatív kontextusban. És összességében is elmondható, hogy az ellenzéki illetve a Fidesz által ellenségnek tételezett EU-s politikusokat szinte minden esetben negatívan ábrázolták. A közmédia még a Fidesz által megalkotott médiatörvényt is súlyosan megszegi, mert nem tükrözi a politikai sokszínűséget, nem biztosít egyenlő lehetőséget a politikai szereplőknek és nem kínál tényalapú tájékoztatást – vonta le a következtetést Horn Gábor.

Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője arról beszélt előadásában, nincs egyetlen csodafegyver, hogyan lehet minden körülmények között jól működő közmédiát létrehozni, amely ellenáll a politikai befolyásnak. Különösen nehéz ez, mivel Magyarországon a társadalom erősen polarizált és a médiába vetett bizalom általánosságban alacsony. Ahhoz képest, hogy soha korábban ennyit nem költöttünk közmédiára, Polyák Gábor szerint kirívó, hogy

nem születnek olyan hosszú távon is értékes kulturális tartalmak vagy éppen sorozatok, amelyek piacképesek lennének akár a nemzetközi térben is, még mindig a Szomszédok és a Süsü a sárkány, amivel a köztévét azonosítani lehet.

Ezek megbocsáthatatlan bűnök. Ennyi pénzből tényleg lehetett volna csodát csinálni – mondta. A szakember azt is hangsúlyozta, a közszolgálati média intézménye nyugat-európai „luxustermék”, amely mindenhol inog, kisebb-nagyobb válságban van. A populista szélsőjobboldali politikusok ellenzékből minden országban támadják, és azt ígérik, hogy majd ők megjavítják, ha hatalomra kerülnek. – Hát mi láttuk, mi történik, ha megjavítják – tette hozzá a szakértő.

Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetésen Veiszer Alinda moderátor felvetette: vajon szükség van-e még a hagyományos értelemben vett közmédiára, vagy elég lenne azokat a független szerkesztőségeket támogatni, amelyek idő közben átvették a közszolgálati feladatokat. Kert Attila, a Euronews magyar irodájának vezetője, aki korábban a köztelevízió hírigazgatója volt, azt mondta:

közszolgálati médiára soha olyan nagy szükség nem volt még mint ma, mert ha ez nincs, teljesen kiszolgáltatjuk magunkat az amerikai és kínai algoritmusoknak és az orosz dezinformációnak.

Ugyanakkor a jelenlegi formájában valóban meg kell szüntetni az állami közmédiát. Bognár Éva, a CEU Demokrácia Intézetének kutatója arról beszélt, hogy a piaci alapon működő média sok olyan funkciót nem tud betölteni, ami egy demokráciában fontos lenne, a közmédiára olyan közszolgáltatásként kell tekinteni, amihez joga van minden állampolgárnak. Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a közmédia része annak a rendszerszintű korrupciónak, ami hazánkban működik. Az a több mint 160 milliárd forint, amiből tavaly gazdálkodhattak, nem csak ahhoz képest nagyon sok, hogy szinte teljes egészében propagandára megy, de például ahhoz viszonyítva is, hogy a teljes magyar államigazgatás 250 milliárd forintból működik. Kozák Márton, szociológus, ex-MTV kurátor azt mondta, először is helyre kellene állítani a közmédia azon funkcióját, hogy szolgálja a szabad politikai versenyt, minden további részletkérdésről csak ezek után érdemes beszélni.