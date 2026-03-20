Dobrev Klára nem számít arra, hogy még több DK-s jelölt visszalép

2026-03-20 22:39:00 CET

Belső méréseik szerint a DK támogatottsága 6-7 százalék körül mozog.

Nem árult el semmi konkrétumot az állítólagos tiszás zsarolásokról a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a párt jelöltjének visszalépésével kapcsolatban.

Dobrev Klára az ATV Egyenes beszéd című műsorában azzal indokolta Kopping Rita kizárását, hogy nem jelezte időben visszalépési szándékát a pártnak.

Mint mondta, nem várja, hogy még több DK-s jelölt visszalép. Megismételte a korábbi közleményében és nyílt levelében megfogalmazott állításokat, amelyek szerint tiszás politikusok nyomásgyakorlással próbálják rábírni a DK jelöltjeit a visszalépésre. Ugyanakkor többszöri visszakérdezésre sem közölt konkrét részleteket az állítólagos tiszás zsarolásokról.

Dobrev Klára azt mondta, belső méréseik alapján a DK támogatottsága 6-7 százalék (a nyilvános kutatások 2-5 százalék közé sorolják a pártot), ugyanakkor egy 10 százalékos DK jelenlétet tart szükségesnek a parlamentben, mert szerinte csak így valósulhat meg a kormányváltás. Álláspontja szerint több százezer olyan választó van, aki kormányváltást szeretne, de nem támogatná a Tiszát.