Fidesz-előnyt mért a Demokratikus Koalíció a fix szavazók között

politika;Magyarország;felmérés;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;2026;

2026-01-16 14:40:00 CET

Az ellenzéki párt nem számol más forgatókönyvvel azon kívül, hogy a 2026. április 12-i választáson ismét bejut a parlamentbe. Kampányra kétmilliárd forintot költenek.

A Demokratikus Koalíció saját mérései alapján lát olyan szavazó-kategóriát, ahol a Fidesz vezet, és négypárti parlamenttel számolnak. – derült ki a párt keddi sajtó-háttérbeszélgetésén. Molnár Csaba, alelnök leszögezte: a választás az ő legújabb mérésük szerint kétesélyes, brutális Tisza-fölényről pedig szó sincs. Ezért a kormányváltáshoz szükség van még félmillió emberre; őket - az adatsorból kiolvasva - csak a DK képes becsatornázni.

A beszélgetésen ismertetett kutatást három – két magyar, és egy amerikai - közvélemény-kutatótól rendelték, az ő több hónapon keresztül felvett adataikat átlagolták. A kutatók online és személyes megkereséssel dolgoztak. Így náluk a teljes népességben a Tisza Párt 33, a Fidesz 29 százalékon áll, a biztos pártválasztók között pedig 45-39 az állás a Tisza javára. A DK a teljes népességben 4, a biztos szavazók között pedig 5 százalékot érne el, ahogy a Mi Hazánk is pontosan ugyanezt az eredményt hozná. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a teljes népességet tekintve 2, a biztos pártválasztók között 3 százalékot tesz ki.

Mint Molnár hozzátette, a kutatók egy másik választói csoportot is felmértek. Az úgynevezett „fix szavazók” azok, akik voksoltak a 2024-es EP-, a 2022-es és a 2018-as parlamenti választásokon és most vasárnap is elmennének. A DK szerint ők azok, akik kisebb eséllyel hazudják biztosra a részvételi szándékukat. A körükben kapott eredmények már kisebb aggodalomra adnak okot; itt ugyanis a Fidesz 46 százalékkal vezeti a pártversenyt, míg a Tisza 39-el csak második. A DK ebben a csoportban 6 százalékon áll, mások pedig küszöb alatt maradnak.

Az ellenzéki párt szerint ez az egyik tényező, ami miatt veszélybe kerülhet a kormányváltás, de a Fidesz javára újra átrajzolt választókörzetek, a februárra időzített kormányzati osztogatás, és a 18 év körüli első szavazók nagyon alacsony részvétele sem könnyítik meg Orbán Viktor leváltását.

A Népszava kérdésére Molnár Csaba elárulta, az egyéni körzetekben is rendelkeznek kutatásokkal, például a hosszú ideje Varju László által képviselt Újpesten is. A friss számaik azt mutatják, hogy Varju László magabiztosan húzná be a választókerületet a Fidesz és a Tisza jelöltjével szemben is. A másodlagos pártpreferenciákat elnézve úgy látják, hogy a Fidesz sikerét leginkább a Mi Hazánk visszalépése segítené – míg a Tiszáét a Kutyapárté - ám

mivel még a tiszások 57 százaléka szerint is szükség van egy baloldali pártra a parlamentben, ők biztosan nem fognak visszalépni. Az ellenzéki párt továbbra is 106 jelölttel, és saját listával tervez, az MSZP-vel és más baloldali erőkkel jelenleg nem tárgyalnak.

Saját biztos szavazói táborukat jelenleg 330 ezresre mérik, de látnak olyan ellenzéki csoportot is, amely sem a Tiszából, sem a Mi Hazánkból nem kér. Az úgynevezett „affinis szavazók” azok a vidéki, kistelepülésen élő ellenzékiek – többségben nők - akik már 2022-ben is a hatpárti ellenzék listáját választották, de nem jobboldaliak, és pozitívan állnak a DK-hoz. Az adataik szerint ez a csoport a teljes népesség 10 százalékát teszi ki, a DK pedig őket akarja elérni áprilisig. Ezért járja Dobrev Klára továbbra is a vidéki településeket, pénteken pedig utcai és online plakátkampányt indítanak. A plakátjaikon azt üzenik, hogy a parlamentben erős baloldalra van szükség.

Molnár Csaba hozzátette, a Tiszától nem szeretnének szavazókat elhozni, nem Magyar Péter pártjának a legyőzése a DK célja.

Az egyetlen forgatókönyv a parlamenti bejutás, más kimenetellel nem számolnak. Dobrev Klára esetleges miniszterelnök-jelölti szerepeltetéséről később döntenek, de az biztos, hogy a választások után a pártelnök lemond az EP-képviselőségről, itthon tervez politizálni. Az országos listájuk február második felében áll össze, ezen várhatóan maga Molnár is szerepelni fog, arról azonban nem nyilatkozott, hogy ő hazatérne-e az Európai Parlamentből. Február 15-én kampánynyitót tartanak, Dobrev pedig az összes választókerületbe elmegy a választásokig.

A kampányra kétmilliárd forintot költenek, ahogy az is kiderült: Gyurcsány Ferenc már nem támogatja a DK-t anyagilag. A párt legnagyobb támogatója Molnár Csaba, évi négymillió forinttal. Újságírói kérdésre, hogy az elmúlt egy évben mennyire profitáltak a volt miniszterelnök távozásából, Molnár azt válaszolta: „A visszavonulás Gyurcsány Ferenc személyes döntése volt.”

Molnár nem tudott arról nyilatkozni, hogy a választások után milyen pozícióban képzelik el magukat, mert mint mondta, a Tisza most nem tárgyal velük semmiről. Viszont ha a parlamentben a DK szavazataira van szükség, ahhoz, hogy Orbánt el lehessen küldeni, akkor az erre esélyes új kormányt megszavazzák majd. „Mint az állat!” – tette hozzá a DK alelnöke. A hétfői beszélgetésen viszont Molnár kifejezte egy eddig nem hallott aggályát Magyar Péterrel kapcsolatban. Szerinte a néppárti frakció képviselői azt állítják nekik az Európai Parlamentben, hogy a Néppárt kifejezetten a tiszások kérésére blokkolta a vizsgálóbizottság felállítását, melyet a magyar kormány által működtetett EU-s kémhálózat felderítésére hoztak volna létre.