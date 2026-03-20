Orbán Viktor Szentendrén: Ukrajna, Ukrajna, háború, háború

2026-03-20 22:08:00 CET

A kormányfő szerint ilyen időkben tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van szükség, amellyel mind csak a Fidesz és a KDNP rendelkezik.

Ha van ukrán olajblokád, akkor lesz magyar hitelvétó - hangsúlyozta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken Szentendrén, a kormánypártok választási nagygyűlésén a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Orbán Viktor állítása szerint ezt Brüsszelben is megmondta. A miniszterelnök megérti az ukránokat, de nem áll módjában elfogadni a pozíciójukat. Ők azt szeretnék, ha minél több országot maguk mellé ránthatnának a háborúba, ez az ő érdekük, de ez nem a mi érdekünk. Kijelentette, ezért akárhány európai uniós vezető is követeli, amíg Volodimir Zelenszkij nem adja meg nekünk, ami a miénk, amíg nem engedi át az egyébként már kifizetett olajunkat Ukrajna területén, addig semmilyen, Ukrajna érdekét szolgáló döntést nem fogunk és ő személy szerint sem fog támogatni Brüsszelben. Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk - tette hozzá.

A kormányfő a 2022-es választáson kötött háborúellenes szövetség megújítására és megerősítésére kérte hallgatóságát. Szerinte tanulni kell az elmúlt négy év tapasztalataiból arról, hogyan maradtunk ki a háborúból. Hogy egyedül mi tudtunk kimaradni a háborúból kezdetektől fogva, az csak annak köszönhető, hogy mögöttünk egy nagy nemzeti egység volt - jelentette ki, hozzátéve, enélkül beletoltak volna bennünket a háborúba.

A nemzeti összefogás az egyetlen erő, amely képes ebben a harapófogóba szorító nemzetközi helyzetben kívül tartani Magyarországot a háborún - mondta, hozzáfűzve: ilyen időkben nem kísérletezni kell, hanem biztonságra törekedni, tiszta fejre, hidegvérre és biztos kézre van szükség, amivel csak a Fidesz és a KDNP rendelkezik.

Válasszuk a biztonságot: a Fidesz a biztos választás - fogalmazott Orbán Viktor.