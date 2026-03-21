Orbán Viktor: Április 12-én nem csak Magyarországon győzünk, de beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is

2026-03-21 12:33:00 CET

A magyar miniszterelnök a világ konzervatívjainak ötödik magyarországi fórumán, a CPAC Hungary konferencián vázolta álmát arról, hogy egy-két éven belül az egész világ nemzeti színekben fog pompázni.

Hatalmas siker volt a világ patrióta erőinek Donald Trump győzelme, amit egy éve ünnepeltünk, és azóta jobb hely lett a világ: visszaszorult a gender és a woke, az anya nő, apa férfi, a család a fontos, a progresszív cenzúrának vége lett, nem kérünk a migrációból, megfékezzük a zöld őrületet, és ezt a változást a világ Donald Trumpnak köszönheti – áradozott az immár ötödik CPAC Hungary konferencián elmondott beszédében Orbán Viktor. Az eseményen a Fideszhez köthető, közpénzmilliárdokból működő Alapjogokért Központ látja vendégül a világ szélsőjobboldalának fontos szereplőit, akiket a kormányfő ehhez az ideológiához idomuló stílusban köszöntött.

Orbán Viktor szerint a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora jött el, Dél-Amerika jobboldali fordulatot vett, ide sorolta Bolíviát, Chilét, kiemelve az ide CPAC Hungary fő vendégét, Javiert Milei argentin elnököt. – Letörte az inflációt, rendbe rakta az államháztartást, még a szegénységet is csökkentette. Progresszív őrület helyett leszámolt a genderpropagandával. Ma Argentína a jobboldali erők bástyája, és elnöke a globális értékek rocksztárja – dicsőítette a magyar kormányfő a libertárius, korábban láncfűrésszel kampányoló politikust.

Ha mindez lett volna elég, a most terrorcselekményként kezelt, egy Izrael-ellenes csoport által felgyújtott raktártűz miatt jelen nem lévő cseh miniszterelnöknek – aki videóüzenet azért küldött – is hálálkodott magyar kollégája, mondván, kidobták az ablakon a brüsszeli szivárványszíneket, de fél lábbal már a lengyelek is itt vannak szerinte, köszöntötte a volt lengyel miniszterelnököt, Mateusz Morawieckit, hozzáfűzve, hogy már nagyon várja a lengyel választást. – Itt van a patrióta bajnok a Kaukázusból, az orosz medve szájában Irakli Kobahidze – jellemezte érdekesen a rendezvényen ugyancsak felszólalt oroszbarát grúz miniszterelnököt, és Európa legbátrabb nemzetének nevezve – ahogy mondta – a georgiait.

Orbán Viktor a német szélsőjobboldali AfD vezetőjét, Alice Weidelt is üdvözölte, hozzátéve, hogy bár Németországban is „mozog a föld”, nehéz sors ott patriótának lenni. Köszöntőjéből nem hagyta ki régi holland szövetségesét, Geert Wilderst, a spanyol és a portugál szélsőjobboldali vezetőket sem, de ami még ebben a közegben is megdöbbenést és pár másodperces néma csöndet okozott a csarnokban Milorad Dodikot, a Boszniai Szerb Köztársaság elítélt, tisztségétől megfosztott elnökét, akire „a legnagyobb túlélő” jelzőt aggatta.

Végül Orbán Viktor rátért mondandója lényegére, az április 12-re kitűzött magyarországi parlamenti választásra és szerinte annak a tétjére. – Ez itt a világ legnagyobb összeesküvése – mutatott körbe a magyar miniszterelnök – egy-két év és az egész világ nemzeti, konzervatív színekben fog pompázni – mondta, s kifejtette, hogy ez lesz az elmúlt száz év legnagyobb átrendeződése. Szerinte ennek központja az Egyesült Államok, és annak előretolt helyőrsége Magyarország, és ők, itt hazánkban nem csak politikával foglalkoznak, hanem a politikai frontvonalban a nyugati világ lelkéért harcolnak. Kifejtette, hogy rájött, rájöttek valamire:

– Ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk.

A legnagyobb európai országokban még mindig a baloldal az úr, de Brüsszelnek a migránsok az elsők, aminek következménye a bűnözés. A zöld őrület szétzúzta az európai ipart, eltűnnek a gyárak, százezreket bocsátanak el, az európai demokrácia haldoklik, cenzúrázzák a közösségi médiumokat – sorolta Orbán Viktor, aki szerint Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és szerinte nyíltan követelik, hogy legyen brüsszeli és ukránbarát kormány. Leszögezte: – Hát nem lesz!

Most vasárnap Szlovénián a sor, utána nálunk – utalt a közelgő megméretésre a magyar miniszterelnök, aki zárszóként arra hívta fel a figyelmet: – A magyarországi csata arról is szól, ki nyeri meg a meccset Brüsszelben. (...) Minden eddiginél nagyobb a tét, nem csak győzünk, de beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is. Ez a mi küldetésünk. Make Europe Great Again.