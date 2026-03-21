Donald Trump bejelentette, hogy Orbán Viktor élvezi a teljes, feltétel nélküli támogatását

A legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit – mint tudják – támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékéit – méltatta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktort abban a szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetben, amelyet a világ konzervatívjainak budapesti gyűlése, a CPAC Hungary résztvevőit üdvözölte.
Orbán Viktor hálából kapta a támogatást Donald Trumptól. Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy érdemi gazdasági vagy katonai befolyása legyen akár Közép-Európában is, a magyar miniszterelnök viszont 22016 óta feltétlen híve a jelenlegi amerikai elnöknek. Ennek a egyében járt egy nagy magyarországi delegáció élén az Egyesült Államokban 2025. november 7-én találkozzon Donald Trumppal, de az amerikai elnök meghívásának akkor is, amikor útnak indult az ENSZ alternatívájának szánt Béketanács.Csak földrajzi, számtani, jogi és közgazdasági szempontból semmi értelme annak, amit Orbán Viktor mond a Trump-találkozórólDonald Trump teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort a Béketanács alakuló ülésén
Bár maga Donald Trump aligha jön mostanában Magyarországra, a külügyminisztere nemrég járt itt, és volt szó arról is, hogy JD Vance amerikai alelnök beesik még a 2026. április 12-i parlamenti választás előtt.
Ami a CPAC Hungaryt illeti, mivel Andrej Babiš cseh kormányfőnek vissza kellett fordulnia, három helyett csak két hivatalban lévő politikai vezető lesz személyesen is a vendége, Irakli Kobakidze grúz miniszterelnök mellett felszólal Javier Millei argentin elnök is, aki aztán díszdoktori címet kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől.
A CPAC Hungary két műsorvezetője Déri Stefi és Bohár Dániel.