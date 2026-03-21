Donald Trump bejelentette, hogy Orbán Viktor élvezi a teljes, feltétel nélküli támogatását

2026-03-21 11:22:00 CET

Szerinte a magyar miniszterelnök erős vezető. Elkezdődött a világ konzervatívjainak budapesti felvonulása, a CPAC Hungary.

A legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit – mint tudják – támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékéit – méltatta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktort abban a szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetben, amelyet a világ konzervatívjainak budapesti gyűlése, a CPAC Hungary résztvevőit üdvözölte.

Orbán Viktor hálából kapta a támogatást Donald Trumptól. Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy érdemi gazdasági vagy katonai befolyása legyen akár Közép-Európában is, a magyar miniszterelnök viszont 22016 óta feltétlen híve a jelenlegi amerikai elnöknek. Ennek a egyében járt egy nagy magyarországi delegáció élén az Egyesült Államokban 2025. november 7-én találkozzon Donald Trumppal, de az amerikai elnök meghívásának akkor is, amikor útnak indult az ENSZ alternatívájának szánt Béketanács.

Bár maga Donald Trump aligha jön mostanában Magyarországra, a külügyminisztere nemrég járt itt, és volt szó arról is, hogy JD Vance amerikai alelnök beesik még a 2026. április 12-i parlamenti választás előtt.

Ami a CPAC Hungaryt illeti, mivel Andrej Babiš cseh kormányfőnek vissza kellett fordulnia, három helyett csak két hivatalban lévő politikai vezető lesz személyesen is a vendége, Irakli Kobakidze grúz miniszterelnök mellett felszólal Javier Millei argentin elnök is, aki aztán díszdoktori címet kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől.

A CPAC Hungary két műsorvezetője Déri Stefi és Bohár Dániel.