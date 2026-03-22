Márki-Zay Péter: A fideszesek ellopták a „Ne lopj!”-plakátokat Orbán Viktor hódmezővásárhelyi érkezése előtt

Orbán Viktor;Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;

2026-03-22 17:13:00 CET

A polgármester készült a kormányfő érkezésére.

Országjárása keretében Hódmezővásárhelyre látogat Orbán Viktor, az eseményre pedig a város polgármestere, Márki-Zay Péter is készül: tegnap például a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt narancsos teával és narancsos buktával búcsúztatták Orbán Viktort, abból az apropóból, hogy - mint a városvezető fogalmazott -, utoljára érkezik miniszterelnökként Hódmezővásárhelyre vasárnap. A rendezvény végén azonban a rendőröknek kellett intézkedniük, miután egy, Márki-Zay szerint ismert Fidesz-szimpatizáns fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a helyszínen.

A polgármester most egy videóbejegyzést tett közzé a Facebookon, ebben ismét a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti térről jelentkezett be, ott mond ugyanis beszédet a kormányfő. Márki-Zay Péter elhelyeztetett a helyszínen egy jókora molinót, úgy, hogy azt lehetőleg a miniszterelnök is észrevegye. Ezen a kormányfőnek címezve az áll, hogy szíveskedjen a Hódmezővásárhelytől megvont forrásokat 2026. április 12-ig - tehát a választás napjáig - átutalni a városnak. „Miniszterelnök úr, legyen kedves április 11-ig, tehát még távozása előtt átutalni azt a sok-sok pénzt, amit Vásárhelytől elvettek tisztességtelen, törvénytelen és alkotmányellenes módon” - fogalmazott a polgármester, aki szerint a molinó nagyjából 30 méterrel lesz a kormányfő előtt.

A tegnap történtekre visszautalva Márki-Zay Péter azt mondta, reméli, hogy a fegyvernek látszó tárggyal feltűnő férfi legalább a választásokig őrizetben lesz, utána talán enyhülhet a felfokozott hangulat. A polgármester szerint a köztereket elárasztották a biztonságiak Orbán érkezése előtt, a Fideszt esetlegesen zavaró feliratokat pedig igyekeztek eltüntetni. Mint mondta, a fideszesek a „Ne lopj”-plakátokat is ellopták.