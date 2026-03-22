Robert Fico aggódik, hogy Orbán Viktort leváltják áprilisban

2026-03-22 15:05:00 CET

A szlovák miniszterelnök a NATO szétesését is elképzelhetőnek tartja.

A szlovák állami rádióban beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök, ebben egyebek között elmondta, teljesen valós forgatókönyvnek tartja, hogy szétesik a NATO, például az Egyesült Államok esetleges kilépése miatt. Emellett az Új Szó szemléje szerint arról is meg van győződve, hogy a régi világrend a széthullás felé tart, az ENSZ és az Európai Unió pedig már nem képes befolyásolni az eseményeket.

Ebben a légkörben az Európai Uniónak a saját gazdasági erejére kellene összpontosítania. El kell felejtenünk a zöld butaságokat, amelyek visszafogják az iparunkat és gazdaságunkat - magyarázta Robert Fico, aki szerint az orosz-ukrán háború vegyítve Donald Trump iráni háborújával, venezuelai intervenciójával és az esetleges kubai beavatkozásával egy nagy, globális konfliktus kezdetét jelzi. A szlovák miniszterelnök az EU sikerének kulcsát a gazdasági fellendülés mellett a belső reformban látja, ezt azonban a nagyobb és erősebb tagállamoknak, például Franciaország élén Emmanuel Macronnak kellene irányítania.

Robert Fico ismét kiállt Orbán Viktor mellett, akinek dicsérte tapasztalatát, továbbá úgy látja, a magyar miniszterelnöknek „politikailag igaza van”, amikor blokkolja Ukrajna uniós támogatását. A szlovák kormányfő kifejtette azt is: fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a Magyarország és Szlovákia közti jó viszony. Ennek ellenére elmondása szerint közvetlenül egyetlen felet sem fog támogatni a választás előtt és a magyarországi kampányrendezvényeken sem vesz részt. A szlovák-cseh kapcsolatok terén azonban javulásra számít.

Hogy a Magyarország és Szlovákia közti jelenlegi jó viszonynak milyen eredményei vannak, az azért felvet kérdéseket: mint ismert, Orbán Viktor és Robert Fico együttműködése leginkább az Európai Unió működésének Oroszország érdekei mentén történő akadályozásában ölt testet, illetve abban, hogy az Orbán-kormány magához képest meglehetősen enyhe reakcióval kezelte, amikor a Fico-kabinet egy olyan törvényt fogadott el, amely fél év börtönbüntetést helyez kilátásba a magyarokat kollektív bűnösként megbélyegző, és jogilag mind a mai napig birtokok elkobzását lehetővé tevő Beneš-dekrétumok vitatása esetén.