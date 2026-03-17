Választás 2026: Az egykor nyugatimádó vasiak jelentős része elhiszi Orbán Viktornak, hogy az EU háborúba vinné a magyarokat

2026-03-17 05:55:00 CET

A Fidesz továbbra is erős a megyében. Sorozatunk 16. része

- Elhisznek mindent! Akkora baromságokat elhisznek, hogy az eszem megáll!!

Így fakadt ki Sarlós Krisztián, aki a 300 lelkes Vas megyei községben, Nemeskocson él családjával. A 46 éves férfit arról kérdeztem: földijei elhiszik-e, hogy hazánk belesodródna az orosz-ukrán háborúba, és a frontra vezényelnék fiainkat, ha a Tisza Párt nyerné meg az április parlamenti választást. Krisztián szerint falujában a többség elhiszi a kormánymédia hazugságait, így azt is, hogy gyermekeink koporsóban jönnek majd haza Ukrajnából, ha Magyar Péter lesz a kormányfő. Krisztián két fivére Ausztriában dolgozik, bátyja ingázik, öccse már letelepült odaát. Testvérei nevetnek az itthon élők átverhetőségén.

A vasi falvakban és kisvárosokban általam kérdezett helybéliek többsége visszamondta a Fideszhez kötődő rádiók és tévék hírműsorainak üzenetét. - Ha nyer a Magyar Péter, megyünk a háborúba – jelentette ki a Nagysimonyiban élő Urbán István. Az állástalan, 58 éves férfi így folytatta: - Megmondta, hogy bevezetik a sorkatonaságot, és visznek minket a frontra, és hogy emeli az adókat.

Megemlítettem neki, hogy mindezt Magyar Péter sose mondta, csak a kormánymédia hazudta róla, de István tagadólag rázta fejét.

Amúgy van, aki nem igazán hiszi el a háborús rémisztgetést, de mivel kitartó Fidesz-szavazó, hagyja, hogy a többiek elhiggyék. A 69 lakost számláló Keléd községnek 2006. óta Feiler Ferenc a polgármestere, a 70 esztendős férfit 2018-ig függetlenként választották meg, azóta a Fidesz jelöltjeként. Feiler elmosolyodott, amikor szóba került a háborús félelem. Látva ezt, megkérdeztem, hogy elhiszi-e, hogy az Európai Unió és a Tisza háborús terveket dédelget.

- A Fidesz támogatott, mit vár, mit mondjak? – kérdezett vissza.

Mellette álló falubelije, Balog László nyugdíjas dühösen legyintett: - Dehogy hiszi, csak a bolondok hiszik. A Fidesz mindig hazudik, jó lenne, ha eltakarodnának. A polgármester védi a Fideszt: - Ha ők nem segítették volna a falut, eltűntünk volna. A Fidesz közmunkaprogramja mentett meg minket. De most ez leállt, sajnos.

Csilla is Fidesz-szavazó, de az egyik helyi gyárból 3 éve nyugdíjazott, sárvári asszony is csak nevetett kedvenc pártja háborús propagandáján. Aztán megjegyezte:

- A húgom viszont nagyon fél, hogy frontra viszik a fiait. Sokat sír.

A legmeglepőbb történetet Celldömölkön hallottam. Egy 60 éves asszony bevallotta, hogy 2018-ig a Fideszre voksolt, aztán elege lett a párt politikusainak lopásaiból. Ő és gyermekei azóta az ellenzékre szavaznak. Mindhárom gyerek Ausztriában dolgozik, két lánya orvos, egyik már ott is marad. Az asszony nála asszisztens, és naponta hazajön az édesanyjához, aki fideszes. Róla így beszélt riportalanyom:

- Múltkor azzal fogadott, hogy hál'istennek már katonák őrzik az olajtárolókat. Megkérdeztem tőle: anya, kitől őrzik? Hát az ellenségtől. Anya, senki se akarja megtámadni a tárolókat! De ő nem is figyel rám. És én fogom odavinni a választásra, hogy beikszelje a Fideszt. Őrület!

Tudni kell, hogy Vas megyeiek a rendszerváltás előtt naponta nézték az osztrák tévét.

Nézték Papp László profi meccseit, a Puskással felálló Real Madridot, a Rolling-, és Zeppelin-koncerteket, a westernfilmeket, a híradót, amelyből megtudták 1968-ban, hogy mi történik Prágában.

Nézték a revüműsorokat és a reklámok pompás árukínálatát. És mindenki Bécsbe vágyott. Aztán 1988-tól egyre többen jártak át dolgozni Ausztriába, jelenleg 5-6 ezer vasi talál a szomszéd országban munkát.

A fentiek ellenére az egykor nyugatimádó megye általam kérdezett lakóinak többsége elhiszi a Fidesznek, hogy minden bajunk okozója Brüsszel, Bécs veszélyes hely. A külföldön élő és odaingázó vasiak viszont kritikusak a Fidesszel. A fodrász Kitti nyolc éve Sárvárról jár át irodaházat takarítani, és így fogalmazott:

- A kinti magyarok nagyon szeretnének változást, ezért szinte mind hazajönnek szavazni. Az itthoni Fidesz-fanokat már nem akarjuk meggyőzni. Velük nem lehet beszélgetni a politikáról. Csak veszekedés lenne belőle.

A leírtak után nem meglepő, hogy Vas megye három kerületéből kettőben a Fidesz-KDNP jelöltje az esélyesebb. A 2-es számú kerületben 2014. óta a fideszes Ágh Péter mindig biztosan nyert. A parlamentben sűrűn felszólaló – a Pride betiltásának törvényjavaslatát is nevére vevő -, 44 éves, szombathelyi politikus 2022-ben a szavazatok 64 százalékát szerezte meg. Térségének városaiban – Celldömölkön, Csepregen, Kőszegen, Sárváron, Répcelakon, Vépen – a választók 60-70 százaléka támogatta őt, a kerület falvaiban néhol 80 százalék fölé ment ez az arány. Bár a Tisza megjelenésével a '24-es uniós választáson valamelyest csökkent a Fidesz támogatottsága, szinte csodának minősülne, ha Ágh Pétert le lehetne győzni.

Erre a Tisza Párt jelöltjeként Strompová Viktória tesz kísérletet. A 39 éves asszonyt a múlt év végén Lázár János, építési és közlekedési miniszter „leszlovákozta”, szerinte a Tisza nem talál már magyar jelöltet. A Sárváron élő Strompová szlovákiai magyar családból származik, s felmenőit Trianon szakította el az anyaországtól. A miniszter ezzel szembesülve bocsánatot kért a jelölttől, az otromba kiszólás hatását azonban inkább Lázár újabb otrombasága nyomta el, jelesül az, hogy a miniszter a vonatvécék pucolására alarmírozta a romákat. Strompovát jó jelöltnek gondolják ellenzéki oldalon, a több nyelven beszélő, angol-pszichológia diplomás idegenvezető a Sárváriak Egyesületének elnökeként és önkormányzati képviselőjeként jártas a közösségi munkában.

Hogy a Fidesz tart tőle, arra abból következtethetünk, hogy a kerületben elindult egy Magyar Péter nevű, független jelölt, akinek szavazólapon való megjelenése megzavarhatja a Tisza szimpatizánsait, s ez akár voksokat vehet el Strompovától. A 444 kiderítette, hogy Hende Csaba bizalmi köréhez tartozik a Bucsu községben élő Magyar Péter, s a rejtőzködő férfit – nyilván - a Fidesz küldte harcba, és a párt aktivistái gyűjtötték össze számára az ajánlásokat. Hogy szolgálatát miképp díjazzák, azt csak találgathatjuk.

A vasi 3-asban, a körmendi kerületben is csaknem csodaszámba menne, ha legyőznék V. Németh Zsoltot. A 62 esztendős képviselő 2022-ben szavazatok 66 százalékával lett képviselő. A földmérő üzemmérnök és humánszervező diplomával rendelkező V. Németh 1990 óta aktív politikus, számos kormánypozíciót töltött már be, jelenleg vízgazdálkodásért felelős államtitkár, s kerületében sok polgármester hálás a településüket támogató tevékenységéért. Tiszás kihívója, Horváth Nándor Zsolt magyar-történelem szakos tanár, a fiatalabb generációk elhivatott nevelője és a magyarországi cigányság történetének kutatója. Az ELTE doktori hallgatójaként és nemzetközi tudományos társaság tagjaként abban hisz, hogy a tudás és a párbeszéd képes formálni a jövőt.

Tegyük hozzá: V. Németh és pártjának itteni megítélését rontja, hogy a kerület egyik faluja, Nagykölked határában meg kell szüntetni egy illegális gumilerakót. 2019. óta engedély nélkül hordták ide a veszélyes hulladéknak minősülő használt gumiabroncsokat. Hogy ez megtörténhetett, s nem folyt az ügyben nyomozás, és 800 millió forint közpénzen semmisítik meg az 50 ezer köbméteres gumidepóniát, azt sokan azzal magyarázzák, hogy a lerakó gazdájának testvére, Benkő Tamás 2025-ig a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára volt.

A vasi 1-esben az ellenzéki összefogás által vezetett Szombathely adja a választók 85 százalékát, s itt az ellenzék nyerhet.

2022-ben ugyan a kormánypárti Hende Csaba a voksok felét begyűjtve biztosan győzött az összefogás jelöltje, Czeglédy Csaba ellen, ám a 2024-es uniós választáson már csak 41 százalékot szerzett a Fidesz-KDNP tandem. A 66 éves Hende helyett Vámos Zoltán főispánt indítja a Fidesz. A kampányküzdelmekben járatlan párthivatalnokot a szombathelyiek alig ismerik. A Tisza Rápli Róbertet, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium vezetőjét jelölte képviselőnek, s a pedagógus a szólás-, a sajtó- és a tanügyi szabadság visszaszerzésének fontosságát hangsúlyozta a róla szóló rövid portréban. A kerületben indul Czeglédy Csaba is független jelöltként. Az ellenzéki érzelmű szombathelyiek attól tartanak, hogy Rápli és Czeglédy elviszi ugyan a szavazatok több mint felét, mégis Vámos lesz a nevető harmadik 35-38 százalékos eredménnyel. A Fidesz bukására vágyók azt szeretnék, ha az ellenzéki jelöltek egyike visszalépne a másik javára. Ám erről eddig nem tárgyaltak egymással a jelöltek.

Rápli ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, Czeglédy viszont igen. A jogász azt állította, hogy a felmérések alapján neki lenne esélye legyőzni Vámost, mivel ő az ismertebb jelölt. Ez vitathatatlan, hisz Rápli ismeretlen név a politikában, Czeglédy viszont 1998 óta a szombathelyi önkormányzati választáson mindig nyert körzetében, először szocialista, majd összefogás támogatással, végül kétszer is függetlenként, utolján a narancsos színben induló olimpia bajnok Pars Krisztiánt fölényesen legyőzve. Czeglédy így érvelt:

- Ha Ráplival mindketten indulunk, a közvélemény-kutatás szerint Vámos Zoltán nyer, és akkor is ez történik, ha Rápli lesz az egyedüli kihívója, mert hiába mondom a támogatóimnak, hogy szavazzanak rá, sokan el se mennek. Ha én indulok, akkor az adatok azt mondják, győzni fogok. Közös felelősségünk, hogy okosan döntsünk.

Ismert, hogy Czeglédyt februárban első fokon hét év börtönre ítélte a bíróság költségvetési csalás miatt, mivel az általa vezetett cég – a verdikt szerint - 6,3 milliárd forintnyi hamis számlát fogadott be. Czeglédy fellebbezett, a másodfokú ítélet 1-2 év múlva várható. A politikus állítja, hogy jogerősen nyerni fog, mert nincs alapja a vádnak, és a 9 éve folyó eljárás a Fidesz bosszúja, az ügyvéd ugyanis gyakran tört borsot a kormánypárt orra alá. Czeglédy biztos abban, hogy ezt az ellenzéki választók is így látják.