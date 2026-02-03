Lefejezéssel fenyegette meg Magyar Pétert a fideszes Cigány Közösségek Szövetségének nemzetiségi képviselője

Azt üzenem Magyar Péternek, hogy ide Bajótra ne jöjjön ki, nem vagyunk rá kíváncsiak. És ha még egyszer kijön, akkor le lesz fejezve. Ezt így nyíltan ki merem mondani – jelentette ki videóüzenetben Kovács János, a Cigány Közösségek Szövetsége (CIKöSZ) nemzetiségi képviselője.
Úgy folytatta: – Itt a cigányokkal ki fogunk menni és itten el lesz zavarva a gecibe, a Sinkó Anikóval együtt. Mert a Sinkó Anikó hozta be ide a Tiszát. Ide ne hozza be! Itt mink jól vagyunk a Fideszbe, jól vagyunk a CIKöSZ-be romák, a CIKöSZ-szel nagyon jó viszonyt ápolunk, én is az vagyok, fideszes, és arra is fogunk szavazni.
A vasárnap közzétett fenyegetőzést Kovács János azóta törölte, de Magyar Péterhez azért így is eljutott, és a Tisza Párt elnöke közzé is tette a felvételt. „Ide vezet Orbán Viktorék totális gyűlöletkampánya” - írta az ellenzéki vezető, aki szerint Kovács János Erős Gábor, a a Komárom-Esztergom vármegyei 2. számú választókerület fideszes képviselőjelöltjének a bajóti embere.
„Nem csak engem fenyegetett kivégzéssel, hanem azokat a helyi civileket is megfenyegette, akik a múlt héten végigvezették a településen Radnai Márkot, a Tisza alelnökét és jelöltjét" - közölte Magyar Péter, hozzátéve, a videó után a fenyegetőző képviselő most épp Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős államtitkárral és Erős Gábor fideszes jelölttel tárgyal.
A Tisza Párt elnöke egy későbbi Facebook-posztban közölte, hogy még kedden feljelenti Erős Gábor fideszes képviselőjelölt és Sztojka Attila emberét, azaz Kovács Jánost, aki lefejezéssel fenyegetett. Mint hozzátette, a szintén megfenyegetett civilek is így tesznek.
A kommentek között a Roma Tagozat Civil Szervezet nevű oldal azt írta, az ügy túlmutat egyetlen fenyegető videón, ugyanis az valójában nem Magyar Péternek szól elsősorban. „Ez az üzenet a telepeken élő romáknak szól, azoknak az embereknek, akiket eddig sok helyen félelemmel, kiszolgáltatottsággal, sőt, időnként nyílt vagy burkolt erőszakkal próbáltak "rendre utasítani„ a választások idején. Ez a fenyegetés az ő mindennapjaikról, az ő szavazásuk napjáról, az ő élethelyzetükről szól: arról, hogy mi történik, ha nem úgy döntenek, ahogy kell".