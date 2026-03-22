Újra Orbán Viktor arcképével plakátolják tele az Magyarországot

2026-03-22 17:20:00 CET

„Fogjunk össze a háború ellen!” felirat kerül mellé, szigorúan közpénzből.

A korábbiakhoz hasonlóan idén is Orbán Viktor arcképével plakátolja tele az országot az Orbán-kormány. Idén is a kabinet finanszírozza ezt, azaz közpénzből láthatjuk majd mindenhol a Fidesz elnökét.

A miniszterelnök arcképe mellé ezúttal a „Fogjunk össze a háború ellen!” felirat kerül, ezen túl a plakát nemzeti petíció kitöltésére buzdít. A tetején, szinte észrevehetetlenül kicsi betűkkel olvasható csak ki, hogy „Készült Magyarország Kormánya megbízásából,” azaz innen lehet tudni, hogy közpénzből fut a kampány - hívta fel a figyelmet a 444.

Az plakáttengert 2010 óta minden választás előtt beveti a Fidesz, csak a mellé írt tőmondat változik. Az üzenetek négyévente így néztek ki a kormányfő arcképe mellett:

2010: Itt az idő, Magyarország!

2014: Magyarország miniszterelnöke

2018: Nekünk Magyarország az első!

2022: Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát!

2026: Fogjunk össze a háború ellen!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti kormányinfón a 444 kérdésére, hogy állami pénzből miért készülnek kampányplakátok, még azt válaszolta, hogy nem tud olyan kormányzati plakátokról, amelyeken közpénzmilliárdokból hirdetik Orbán Viktor arcképét.