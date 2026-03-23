Magyar Péter: Négy-öt férfi rám támadt Nagykanizsán

2026-03-23 10:23:00 CET

Orbán Viktoréknak egyértelműen az a céljuk, hogy balhéba fulladjon a választási kampány – állapította meg a Tisza Párt elnöke.

Tegnap, amikor Nagykanizsára érkeztem, a kocsiból kiszálláskor 4-5 férfi támadt rám – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke egy videót is közzétett a történtekről.

„Az egyikük hátulról akart megütni, amit a kollegáim megakadályoztak. Az akció láthatóan szervezett volt” – írta a politikus, felidézve, hogy pár órával korábban Radnai Márk fórumán fenyegetőztek egy 20-30 centis pengéjű késsel, ott a rendőrség bilincsben vitte el a támadót. Hozzátette, hogy Forsthoffer Ágnes alelnök pultozásához szinte minden nap rendőrt kell hívniuk, de a többi választókerületből is érkeznek hírek provokációról.

„Orbán Viktoréknak egyértelműen az a céljuk, hogy balhéba fulladjon a választási kampány. Ezen támadások célja is az, hogy kiprovokáljanak egy választ a TISZA békés és derűs közösségéből. Minden jelöltünket, önkéntesünket és szimpatizánsunkat arra kérem tisztelettel, hogy senki ne üljön fel az orosz típusú zavarkeltésnek és provokációnak! Pont az a célja Orbánéknak, hogy balhé legyen és egy egy esetleges TISZA-s választ mutogathassanak hetekig a propagandájukban” – hangsúlyozta Magyar Péter. Megjegyezte, bár sokan javasolják, továbbra sem fog golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet kérni, és továbbra is ott lesz az emberek között.