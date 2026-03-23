Magyar Péter: Négy-öt férfi rám támadt Nagykanizsán

Orbán Viktoréknak egyértelműen az a céljuk, hogy balhéba fulladjon a választási kampány – állapította meg a Tisza Párt elnöke.

Tegnap, amikor Nagykanizsára érkeztem, a kocsiból kiszálláskor 4-5 férfi támadt rám – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke egy videót is közzétett a történtekről.

„Az egyikük hátulról akart megütni, amit a kollegáim megakadályoztak. Az akció láthatóan szervezett volt” – írta a politikus, felidézve, hogy pár órával korábban Radnai Márk fórumán fenyegetőztek egy 20-30 centis pengéjű késsel, ott a rendőrség bilincsben vitte el a támadót. Hozzátette, hogy Forsthoffer Ágnes alelnök pultozásához szinte minden nap rendőrt kell hívniuk, de a többi választókerületből is érkeznek hírek provokációról.

„Orbán Viktoréknak egyértelműen az a céljuk, hogy balhéba fulladjon a választási kampány. Ezen támadások célja is az, hogy kiprovokáljanak egy választ a TISZA békés és derűs közösségéből. Minden jelöltünket, önkéntesünket és szimpatizánsunkat arra kérem tisztelettel, hogy senki ne üljön fel az orosz típusú zavarkeltésnek és provokációnak! Pont az a célja Orbánéknak, hogy balhé legyen és egy egy esetleges TISZA-s választ mutogathassanak hetekig a propagandájukban” – hangsúlyozta Magyar Péter. Megjegyezte, bár sokan javasolják, továbbra sem fog golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet kérni, és továbbra is ott lesz az emberek között.

Egy kormánytag lehallgatása támadás Magyarország ellen – szögezte le a kormányfő.