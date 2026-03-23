Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat

2026-03-23 09:36:00 CET

Egy kormánytag lehallgatása támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel a Facebook-oldalán.

A kormányfő a bejegyzése alatt a Mandiner cikkét idézi, amelyben az áll, „titkosszolgálati akció”.zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A lap szerint Panyi Szabolcs, a Vsquare újságírója megadta Szijjártó telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával – jegyzi meg a Mandiner. Sőt, a lap azt írja, „Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.”

Mint megírtuk, a The Washington Post a hétvégén arról számolt be, hogy az általa feltárt diplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval. Egy európai biztonsági tisztviselő közlése szerint Szijjártó Péter élőben tájékoztatta orosz kollégáját a zárt ajtók mögött zajló vitákról és a formálódó döntési javaslatokról, amivel gyakorlatilag az uniós tárgyalóasztal mellé ültette a Putyin-rezsimet. A Politico ezzel kapcsolatban arról számolt be: az Európai Unió korlátozza a bizalmas anyagok áramlását Magyarország felé, és a vezetők kisebb csoportokban ülésezhetnek.