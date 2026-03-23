Apák és fiúk, lányok – Csúcsra járatják a fideszes nepotizmust a Szijjártó Péter vezette külügyben

2026-03-23 12:08:00 CET

Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Völner Pál gyermekeit helyezték el különféle minisztériumi, diplomáciai állásokban. A NER-ben gyakoriak a politikusok rokonainak nyújtott kedvezmények.

Nemcsak a fideszes Németh Szilárd lánya áll a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) alkalmazásában, hanem egy másik Fidesz-alelnök, Kubatov Gábor gyereke is: a fia jelenleg a minisztérium egyik főosztályvezetője – írja a hvg.hu, kiemelve, hogy a Szijjártó Péter vezette tárcánál óriási apparátus dolgozik, csak főosztályból több, mint 40 van. – A KKM-ben működik Energia- és Klímadiplomácia Főosztály, Űrpolitikáért és Űrtevékenységért Felelős Főosztály és például Nemzetközi Szervezetek Főosztálya is. Utóbbi szakmai vezetője főosztályvezetői besorolással pedig nem más, mint Kubatov Gábor Fidesz-alelnök és Fradi-elnök fia, Kubatov Marcell – teszik hozzá.

A cikk szerint Kubatov Marcell a Fidesz-alelnök középső gyereke, és már több éve a Szijjártó Péter vezette mininisztériumnál dolgozik. Még 2022 előtt került Ausztriába, ahol az EBESZ, az ENSZ és más bécsi székhelyű nemzetközi szervezetek mellett működő magyar állandó képviselet III. osztályú, beosztott diplomatájaként dolgozott, követségi titkárként az EBESZ-ügyekért felelt. – A harmincas évei elején járó Kubatov Marcell egy ideje, tavaly óta biztosan a külügyi tárca központi apparátusában kapta meg főosztályvezetői állását – teszik hozzá.

A lap emlékeztet arra is, hogy Völner Pál volt igazságügyi államtitkár már nem a Fidesz meghatározó politikusa, hanem a Schadl Györgyről és róla elnevezett korrupciós büntetőeljárás vádlottja, de lányáról, Völner Eszterről nemrég tárta fel Hadházy Ákos ellenzéki képviselő, hogy zenei és turizmus-vendéglátás végzettséggel a bécsi követség konzulja és attaséja. Közvetlenül azelőtt egy másik Fidesz-alelnök, Németh Szilárd énektanár végzettségű lányáról derült ki, hogy 28 évesen, bármiféle diplomáciai múlt nélkül Malajziában dolgozik beosztott diplomataként, mint a Kuala Lumpur-i magyar nagykövetség konzulja. Németh Virág korábban a Magyar Rádió énekkarának művészeti titkára lehetett, a hvg.hu szerint azonban hamarosan Malajziából az ausztrál fővárosba, Canberrába költözik, ahol egy sikeres pályázattal az ottani magyar nagykövetségen lesz beosztott diplomata.

Érdekeség még, hogy Németh Szilárd lánya a malajziai nagykövetség tavaly október 23-i ünnepségén fuvolamuzsikával szórakoztatta a vendégeket, és a Debreceni Egyetemen zenetanári szakdologzata elkészítésekor mentora nem más volt, mint Semjén Zsolt KDNP-elnök felesége, a zenetanár egyházzenész Semjénné Menus Erzsébet Gabriella. Az összeállítás felidézi azt is, hogy a nepotizmus nem idegen a NER-től: Orbán Viktor unokatestvére, Villegas-Vitézy Anna Zsófia jelenleg is nagykövet Kolumbiában, Schmitt Pál egykori államfő lánya Floridában volt korábban konzul, az unokaöccse pedig Sanghajban főkonzul. Pesti Imre fideszes képviselő fia jelenleg is nagykövet Pekingben.