Hadházy Ákos: Németh Szilárd lánya konzul lett Kuala Lumpurban

2026-03-08 10:21:00 CET

A független országgyűlési képviselő szerint Németh Virág énektanári diplomával rendelkezik.

Németh Szilárd betette a lányát konzulnak Kuala Lumpurba, Malajzia fővárosába – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében kiemelte, Németh Virág énektanári diplomával rendelkezik, a diplomadolgozatát például a madrigálkomédiák témakörében írta. Korábban a Rádió Énekkarának volt a művészeti titkára. Arra a politikus nem talált utalást, hogy énektanárként miért lenne alkalmas erre a diplomáciai rangú munkára.

„Németh Szilárd amúgy karácsonykor és szilveszterkor sokat posztolt Kuala Lumpurból. Ezek szerint nem véletlenül telelt ott: a hosszú utazás megerősíti azt az információmat, hogy a Kuala Lumpuri konzul és Németh Szilárd lánya ugyanaz a személy. Van erre egy még egyértelműbb bizonyíték is: a követség oldala szerint az 56-os forradalom ünnepe alkalmából adott ünnepségen Németh Virág fuvolaszóval és népdalénekléssel szórakoztatta a maláj vendégeket” – hangsúlyozta a politikus. Hadházy megjegyezte: ez persze semmi ahhoz képest, hogy Németh Szilárd könyvtár-tanító szakos iskolaigazgatóból honvédelmi államtitkár lehetett, és kicsinység ahhoz képest is, hogy Lázár János önbevallása szerint a miniszterek a házastársaiknak többmilliós állásokat szoktak intézni.