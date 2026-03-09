Hadházy Ákos: Konzul lett Völner Pál énekesnő végzettségű lányából is

Bécs;nagykövetség;Völner Pál;konzul;Schadl-Völner-ügy;

2026-03-09 10:51:00 CET

A független országgyűlési képviselő szerint a korrupcióval vádolt korábbi igazságügyi államtitkár lánya a bécsi nagykövetség egyik diplomatája lett, konzulként és attaséként szerepel a követség honlapján.

Völner Pál énekesnő végzettségű lányából is konzul lett – közölte Hadházy Ákos hétfőn a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő azután számol be erről, hogy vasárnap megírta: az egykori fideszes rezsibiztos, Németh Szilárd énektanár végzettségű lányát konzulnak nevezték ki Malajziában, Kuala Lumpurban. Hadházy most arról adott hírt, hogy Völner Eszter a bécsi nagykövetség egyik diplomatája lett, konzulként és attaséként szerepel a követség honlapján.

Önéletrajza szerint a korrupcióval vádolt korábbi igazságügyi államtitkár lánya a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus ének szakán diplomázott, ezzel párhuzamosan végezte levelezőként a Széchenyi István Egyetem turizmus-vendéglátás szakát.

Ha a konzuli pozíció mellett kulturális attaséként van jelen, akkor egy énekesi diploma magyarázhatóbb, mint Németh Szilárd malajziai konzulként dolgozó lányának énektanári végzettsége – jegyezte meg Hadházy Ákos. A politikus azonban hozzátette, az önéletrajzban jogi, államigazgatási vagy nemzetközi kapcsolatok képzésnek semmi nyoma.

„Azt, hogy Völner Eszter a korrupt fideszes politikus lánya, nem csak az bizonyítja, hogy kb. tízen jelezték ezt a tényt nekem azt követően, hogy Németh Virág malajziai állásáról beszámoltam. A »Kőrősi Csoma Program« honlapján szereplő önéletrajz szerint Nyergesújfaluból származik (Völner is ott lakik) és a hölgy blogjában van egy kép gyermekkorából, ahol az ifjú Völner nyakában lovagol. Valamint a Facebook-oldalán az édesanyja tett közzé bejegyzést, aki viszont a cégjegyzék szerint Völner fiának is az anyja” – fejtette ki Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselő ugyanakkor kiemelte, hogy senki nem felelős a szülei bűneiért. „De azért igen, ha nem ismeri fel azokat. Azért pedig pláne, ha a korrupt szülőn és a korrupt rendszeren keresztül szerzett kiváltságokat élvezi mindenféle fenntartás nélkül. Bevallom, én elég sokáig sajnáltam ezeket az utódokat, mert azt hittem, szégyellik a szüleiket. De úgy tűnik, Orbán Viktor gyermekeitől kezdve Lázár fiain keresztül Németh Szilárd lányáig egyáltalán nem ez a jellemző” – írta posztjában.

Az elmúlt évek legsúlyosabb politikai bűnügyének vádirata szerint a végrehajtók volt elnöke jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak, aki ezért a befolyását Schadl György érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, aminek a fejében a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. A vádhatóság szerint Schadl György több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.

A két fő vádlott ellen korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt emeltek vádat. Schadlra tíz, míg Völnerre nyolc év börtönt kértek beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.

Ma egyébként az is kiderült, hogy miközben folyamatban van a Fővárosi Törvényszéken a korrupciós büntetőperük, mindkét fő vádlott, Völner Pál és Schadl György is kivásárolt egy-egy értékes vagyontárgyat a bűnügyi zár alól.