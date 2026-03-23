Nem indul a választáson Berki Sándor független parlamenti képviselő

2026-03-23 12:49:00 CET

Lemond az országgyűlési képviselői jelöltségéről a Nógrád 1-es választókerületben.

A mai nappal lemondok az országgyűlési képviselői jelöltségemről Kelet Nógrádban, Nógrád 01-ben, tehát nem indulok a '26-os országgyűlési választásokon, az önök akaratának megfelelően – jelentette be Berki Sándor független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Hozzátette:– Most már remélem, aki eddig nem is, az is elhiszi, hogy nekem eddig is és ezután is önök és Nógrád az első.

A politikus korábban a Párbeszéd tagjaként, az ellenzéki összefogás közös listájáról szerzett mandátumot, de tavaly áprilisban közölte, hogy kilépett a pártból, és független országgyűlési képviselőként folytatja a munkáját. Akkor úgy fogalmazott: – A kilépésem oka, hogy a párt olyan úton indult el, ami nem tükrözi eredeti céljait, és ez a párton belül olyan változásokat indított el, amivel nem tudtam azonosulni.