Választás 2026: a vörös Nógrád csak mítosz, Salgótarján térségében kisebb, Balassagyarmatéban egészen nagy csoda lenne az ellenzéki győzelem

2026-02-21 13:00:00 CET

A Tisza párt számára Nógrád megyében a legnagyobb kérdés, hogy képes-e megszólítani a csalódott baloldaliakat és a bizonytalanokat. Különösen fontos lehet a részvételi arány, illetve a roma közösségek mozgósítása. Sorozatunk hatodik része.

Nógrád az ország legalacsonyabb népességű megyéje, valamivel kevesebben, 185 ezren élnek itt, mint Debrecenben, területe Komárom-Esztergom után a második legkisebb a sorban. A legutóbbi országgyűlési választási adatok világosan megmutatják az itteni politikai törésvonalakat. Míg Salgótarjánban és környékén valamivel szorosabb küzdelem alakult ki, de a kormánypárti fölény ott is jelentős volt, a Balassagyarmat központú Nyugat-Nógrádban viszont egészen elsöprő. Noha Salgótarjánt az ipara miatt – és nem kis részben azért, mert előbb Dóra Ottó majd Fekete Zsolt szocialista polgármester is több cikluson át vezette a várost – belengte a „Vörös Nógrád" mítosza, a valóságban a település listán már a Fidesznek kedvezett, az egyéni körzetet pedig a kistelepülések húzóereje vitte fel. Ha a Tisza Párt képes lesz a 2022-es ellenzéki szavazókat megtartani és elvinni az urnáékhoz a bizonytalanokat vagy a csalódott kormánypártiakat, Salgótarján újra kiélezett csatatérré válhat. A kormánypárti oldalon a Becsó testvérek – Zsolt és Károly, mindketten voltak már országgyűlési képviselők, jelenleg Becsó Zsolt az – erős beágyazottsággal bírnak. Bár Salgótarján többször választott ellenzéki polgármestert, a kistelepülések zöme, illetve Pásztó környéke masszívan jobboldali lett.

A balassagyarmati körzet hosszú ideje az ország egyik legstabilabb fideszes bázisa. Mivel itt a Mi Hazánk legutóbbi 11,89 százalékos eredménye is magas volt, az ellenzék számára a szavazatmegoszlás lehet a legnagyobb kihívás, akkor ugyanis a Fidesz jócskán 50 százalék alatti eredménnyel is simán nyerhet.

Ez a vidék klasszikusan konzervatív, vallásosabb polgári hely, ahol az ellenzéknek hagyományosan sokkal nehezebb dolga van.

Erős a regnáló fideszes országgyűlési képviselő, Balla Mihály dominanciája, aki 1998 óta minden ciklusban egyéni mandátumot szerzett, ismertsége, helyi ügyekben való jelenléte magas. Ebben a körzetben a Tisza Pártnak a kistelepülési, jobboldali szavazókat kellene elcsábítania, ami a jelenlegi adatok alapján nehéz feladat. Extrém esetben, vagyis, ha országosan jelentős elmozdulás van a Tisza irányába, az Balassagyarmaton is érezhető lesz, de a fordításhoz hatalmas átrendeződés kellene. Egy helyi forrásunk ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

– Ha Balla Mihály Balassagyarmaton megbukik, az azt jelentené, hogy a Tisza Pártnak nem kétharmada, hanem négyötöde van a parlamentben.

Nógrád megyében 2022-ben 65-68 százalék körüli volt a részvétel, egy ennél érzékelhetően magasabb arány a városokban, de különösképp Salgótarjánban kedvezhet az ellenzéknek, míg a kistelepülési mozgósítás a Fideszt erősítheti.

A megye arculatát alapvetően meghatározza a korábbi nehézipari központok átalakulása és a demográfiai fogyás, miközben a nyugati részeken az agglomerációs hatás és a gépipar húzhatja felfelé a gazdasági számokat. Nógrád az ország legkisebb lakosságszámú vármegyéje, az elmúlt évtizedekben az egyik legjelentősebb népességcsökkenést szenvedte el. A lakosságszám évente átlagosan 1400–1600 fővel csökkent, ami nemcsak a természetes fogyásból, de az elvándorlásból is adódik. Az úgynevezett „elöregedési index” jóval az országos átlag felett van: 100 gyermekkorúra több mint 150 időskorú lakos jut. A megye aprófalvas szerkezetű, a városi lakosság aránya itt a legalacsonyabb az országban – 40 százalék. Salgótarján lakossága már 31 ezer fő alá csökkent. A megye nyugati részén Budapest közelsége miatt stabilabb a helyzet, egyes falvakban népességnövekedés is tapasztalható. A gazdaság hosszú ideig a szénbányászatra és a nehéziparra épült, mára azonban a feldolgozóipar és a szolgáltatások vették át a vezető szerepet. Az egy főre jutó GDP Nógrádban az országos átlagnak kevesebb mint a fele, így ebben a rangsorban tartósan az utolsó helyen áll. A munkanélküliség ráta a 2025-ös adatok alapján még mindig a legmagasabbak közé tartozik az országban – előfordult 11 százalék feletti adat is –, ami többszöröse az országos átlagnak. A vállalkozások zöme mikrovállalkozás, kevés a nagy foglalkoztató, a szakképzett munkaerő hiánya és az alacsony mobilitás pedig akadályozza a fejlődést.

Salgótarján sorsát a szénbányászat és az acélgyártás határozta meg, ezek megszűnése után a város a ma napig nem találta meg új identitását. Erőteljesebbé vált az autóipari beszállító szektor, a fémfeldolgozás, s noha a korábbinál kisebb teljesítménnyel, de még mindig jelen van a város életében az üveggyártás. Balassagyarmat gazdasága kiegyensúlyozottabb, és bár kisebb város, mint a megyeszékhely, sok szempontból dinamikusabbnak tűnik: az egyik legnagyobb, klímakompresszorok gyártásával foglalkozó vállalkozás több ezer embernek ad munkát a régióban, de jelen van az élelmiszeripar és a könnyűipar is. Népességmegtartó ereje is jobb Salgótarjánénál, mivel közelebb fekszik a váci és budapesti munkaerőpiachoz.

Balassagyarmaton 1994-től 2010-ig nem nyert fideszes jelölt, így elvileg előfordulhat, hogy a városban a Tisza visszafordíthatja az erőviszonyokat, de a vidéki falvakat a helyi forrásainak szerint csodaszámba menne „áttéríteni”.

A legnagyobb ellenzéki párt a salgótarjáni körzetben Szafkó Zoltán Péter személyszállítási szakmai irányítót jelölte, aki a kezdetektől támogatója a Tiszának. Négygyermekes családapaként a rendszerváltás számára elsősorban szülői felelősség: azt szeretné, hogy gyermekeinek ne elhagyniuk kelljen Nógrádot – olvasható a bemutatkozásában. Néhány terület különösen közel áll hozzá: a városrehabilitáció, amely új életet adhat a településeknek, s az általános biztonságérzet, amely magában foglalja nemcsak a lakótelepek közbiztonságát, és a társas házak felújítását, hanem a munkahelyteremtést is. A balassagyarmati körzetben e párt színeiben Molnár Zoltán ügyvezető vette fel a startbotot, akiről a helyiek azt mondják: nem ismerik, nem helyben lakik, és igaz, hogy az utóbbi hetekben jótékonysági ételosztással, pultozással már nemcsak Balassagyarmaton, de kisebb falvakban is igyekezett felhívni magára a figyelmet, az ismertség és a beágyazottság hiányában a személyes varázsa helyett leginkább pártja mozgósító erejében bízhat. Bemutatkozásánál fontosnak tartották megemlíteni, hogy tagja az Országos Magyar Vadászkamarának, lényeges számára a természetvédelem, a fenntarthatóság és a felelős gazdálkodás.

Elemzők szerint Nógrádban a regnáló hatalom elleni protesztszavazók mozgósításában bízhat a Tisza, de a romló gazdasági mutatók is az ő malmukra hajthatja a vizet: ez az ország egyik legszegényebb megyéje, így

az infláció és az élelmiszerárak emelkedése itt sokkal intenzívebben erodálhatja a Fidesz bázisát.

Az is kérdés, hány helyen sikerül megnyerniük a papíron sokszor független, de a kormánypárthoz ilyen-olyan módon becsatornázott polgármestereket, hogy ha nem is állnak ki nyíltan mellettük, de legalább ne mozgósítsák a Fidesz érdekében a közmunkásokat, köztisztviselőket. Ez a megye tele van aprófalvakkal, ahol a helyi polgármester szava és a közmunka-lehetőségek esetleg befolyásolják a választást.

A Mi Hazánk színeiben Salgótarján térségében a sámsonházi Bajnok Gyula száll ringbe: ő közművelődési szakember, s emellett erdőgazdálkodó-őstermelőként is dolgozik a család birtokán, önkormányzati képviselőként pedig második ciklusát tölti. Balassagyarmaton Dócs Dávid, a város szülötte, a párt országgyűlési képviselője méreti meg magát. A DK az 1-es körzetben Godó Beatrix helyi választókerületi elnököt küldi csatába: ő 2022-ben már indult, 36,15 százalékkal lett második az 53,85 százaléknyi szavazatot besöpört, s most szintén újrázó fideszes Becsó Zsolt mögött. Balassagyarmaton a DK új jelölttel kezd: Gyenes Szilárd helyett most Gulyás Norbert képviseli a baloldalt ott, ahol a fideszes Balla Mihály 2022-ben a szavazatok 60,08 százalékát megszerezve került be a parlamentbe s most is ringbe száll. A Jobbik színeiben az 1-es körzetben Tóth Tibor, a 2-es számúban pedig Jakab Atilla Koppány mérkőzik.

Összegezve tehát: Salgótarján térségében kisebb, Balassagyarmatéban pedig egészen nagy csoda lenne az ellenzéki győzelem.