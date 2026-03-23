Megszűnnek a korlátozások a magyarországi benzinkutakon

2026-03-23 18:14:00 CET

Feloldották a korlátozást az Orlen kútjain is.

Mivel az ország stratégiai üzemanyagkészletei ütemesen érkeznek a kis magyarországi kutakra is, az elmúlt hetekben alkalmazott mennyiségi korlátozások feloldhatóvá váltak – tájékoztatta lapunkat Egri Gábor, a nagy láncokhoz nem tartozó töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetségének szakértője.

A szervezet felmérése szerint az olaj világpiacának az Irán-ellenes amerikai–izraeli légicsapások okozta felbolydulása, illetve a magyarországi autósokra bevezetett 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajárplafon nyomán a közel ezer kis hazai kút mintegy fele a múlt héten már korlátozta a kiadott mennyiséget.

Lapunk értesülései szerint a hétvégén az Orlen 31 hazai kútján is 40 literes korlátozás élt, a cég hétfőn már arról tájékoztatott, hogy náluk „nincs vásárlási korlátozás”: hétfőn a láncnál is feloldották a korlátozásokat. (Az hülyeség, amit a hvg és a Blikk ír, vagyis hogy az Orlen „cáfolta” lapunk értesüléseit – a szerk.) Az újabb nagykereskedelmi emelések nyomán kedden a benzin piaci ára 6 forinttal 693, a gázolajé pedig 15 forinttal 767 forintra nőhet – közölte a Holtankoljak portál.