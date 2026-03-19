Magyarország elkezdte felélni a stratégiai benzin- és gázolajkészleteit, akár már a parlamenti választás után nem sokkal elfogyhat az üzemanyag

2026-03-19 13:07:00 CET

Korábbi számítások szerint a felszabadított 352 millió liter benzin és 610 millió liter gázolaj május végéig tarthat ki. A kis töltőállomások mintegy fele mennyiségi korlátozásokra kényszerül.

A magyarországi töltőállomások közel felét képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) belső körkérdésére a visszajelző tagok fele már korlátozza egységein a kiadható üzemanyag mennyiségét, fele fontolgatja és csak néhányan nem terveznek ilyet – közölte lapunk megkeresésére Gépész László elnök.

A magyar autósok által igénybe vehető, „védett”, literenként 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajtarifa múlt heti bevezetése óta a csaknem ezer „kisebb” magyarországi kút zöme nem kap terméket az azt külföldről behozó nagykereskedőjétől. Az ok, hogy az importőrök a jóval magasabb piaci árak miatt nem hoznak be árut. Bár a legnagyobb nagykereskedőnek, a Molnak a hozzá forduló kutakkal kötelező szerződnie, a 2022-es árstophoz hasonlóan összekuszálódó terméklánc miatt a hagyományos kereskedelmi kiszolgálás akadozik. A termékhiányhoz hozzájárul, hogy a hazai finomító a tavalyi tűzeset miatt 60 százalékon üzemel, ráadásul a Mol-üzletágat is pont most szervezik külön cégbe – szögezte le az elnök. A mennyiségi korlátozás azért szükséges, hogy a kutak biztosan ki tudják szolgálni vevőiket. Megjegyzendő: a múlt heti, „védett” áras szabályok ellátási kötelezettséget is előírnak. Ha a mennyiségi korlátozást tiltanák, a kis kutak azonnal lehúznák a rolót – rögzítette Gépész László.

Az Orbán-kormány döntése nyomán a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) megkezdte az ország stratégiai benzin- és gázolajkészleteinek értékesítését – erősítette meg lapunknak a különleges jogállású szervezet. 29 tagjuk közül 21-gyel már szerződtek, ami alapján megkezdődtek a kiszállítások. A folyamat a rendelet alapján május 15-ig tart. Azt, hogy egyes magyarországi kutak ne jussanak hozzá az általuk a stratégiai készletből igényelt mennyiséghez, kizártnak tartják.

A szerdán nappal valóban megérkeztek a kutakra az ország stratégiai készleteinek első szállítmányai – erősítette meg lapunknak Gépész László. Ugyanakkor a folyamat nehezen áttekinthető: attól tartanak, hogy most is a sor végére kerülnek. A stratégiai készletek értékesítését szabályozó rendelet által a kiskereskedőknek biztosított körülbelül 35 forint árrés a költségeiket sem fedezi.

A töltőállomások a nem stratégiai, de védett áron értékesítendő üzemanyagot csak annyiért vehetik, amennyiért adhatják, ami tehát 0 forint árrést biztosít nekik. Ráadásul 2022-től eltérően a kis kutak most támogatást sem kapnak.

Így ha a stratégiai készletek kifogynak, az FBSZ-elnök tömeges kútbezárásokra számít. A kormánynak védett ár helyett célzott támogatással a kereslet élénkítése helyett azt éppen hogy csökkentenie kellene – idézte korábbi javaslatukat. Az, hogy a mostani, „védett” árrendszer szakmai színvonala nem tükrözi a 2022-es árstop kijózanító tapasztalatait – a kutak kiürülését –, erősíti annak az esélyét, hogy Magyarország valamivel a választás után kifogyjon az üzemanyagból – tette hozzá Gépész László. Korábbi számítások szerint a rendelet által felszabadított 352 millió liter benzin és 610 millió liter gázolaj május végéig tarthat ki.

Nagykereskedőjétől a Gyöngyösön és Tápióbicskén egy-egy kutat üzemeltető Boári Botond is megkapta a stratégiai készleteket – közölte lapunkkal a kisvállalkozó. Egységein az elmúlt napok során egy vevő legfeljebb 20 liter gázolajat tankolhatott. A jövőbeni mérték a napi helyzettől függ. A stratégiai készletek 35 forintos árrésével az üzemeltetés veszteséges, tehát a működést saját tőkéből tartja fenn.

Nevetségesnek tartja, hogy ilyen helyzetben literenként még mintegy 13 forint „extraprofitadót” is fizetniük kell. Ha nem kapna stratégiai készletet és kénytelen lenne 595 és 615 forintért vásárolni a „védett” üzemanyagot, azonnal lehúzná a rolót

– szögezte le a kisvállalkozó. Meggyőződése ugyanakkor, hogy ez az állapot nem tartana sokáig: tömeges bezárások esetén ugyanis az autósok a márkás kutakhoz állnának be, ahol – 2022 végéhez hasonlóan – szintén kifogyna a készlet; ez pedig a kormányt újfent a védett árrendszer eltörlésére kényszerítené – vélekedett Boári Botond.

A „színes” láncok kútjain jelenleg nincs mennyiségi korlátozás – szögezte le lapunk megkeresésére Grád Ottó, a nagy hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A hazai töltőállomások üzemanyag-ellátása biztosított – tette hozzá. A Shellnél nincs korlátozás: több forrású beszerzésük nyomán töltőállomásaik ellátása biztosított – közölték lapunkkal a láncnál, fő szempontnak az ügyfelek elégedettségét, valamint a piac biztos és folyamatos ellátását nevezve.