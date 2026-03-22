Már a magyarországi Orlen-kutak is korlátoznak, maximum 40 litert lehet tankolni

2026-03-22 17:28:00 CET

Lapunk több forrásból megerősített értesülései szerint egyes Orlen-kutakon már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él. A hozzánk eljutott belső tájékoztató szerint az intézkedés a töltőállomás-hálózat 31 magyarországi egységét érinti. (A Magyarországon 2022-ben megjelenő, lengyel hátterű lánc 2024 közepi bejelentése szerint felvásárlásokkal hazai töltőállomásainak számát 140 fölé emelte.)

A korlátozás tényét a lapunk által szombaton az érintett egységek listáján szereplő és érdeklődőként felhívott összes kúton megerősítették. E szerint egy autós egy alkalommal alapvető üzemanyagokból egy ügyletben 40 litert tankolhat. Nagynyomású kúton a felső határ 150 liter. Ezután a töltés megáll, a számlát tarifajogosultságtól függetlenül ki kell egyenlíteni, de a tankolás akár azonnal újraindítható – szólt az egységes tájékoztatás.

Ezzel az az értesülésünk is megerősítést nyert, miszerint az eljárásrendről akár a visszavonást is beleértve ellentmondásos hírek keringtek. A múlt hét csütörtöki keltezésű belső feljegyzés ugyanis a mennyiségi korlátot még nem ügyletenként, hanem naponta húzza meg. Tegnapi megkeresésünkre a cégtől eddig nem érkezett válasz, amiként kapcsolódó, szerdai érdeklődésünk nyomán is csak későbbi és eddig meg nem érkező válaszra kaptunk ígéretet.

A fejlemények tükrében ugyanakkor az is új értelmet nyerhet, hogy körkérdésünkre a Molon kívüli három nagy magyarországi kútlánc közül a Shelltől és az OMV-től is kaptunk a mennyiségi korlátozásokat tagadó választ.

Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások nyomán felbolydult nemzetközi olajipari helyzet tovagyűrűző hatásaként ugyanakkor érdekvédelmi szövetségük szerint a nagy láncokhoz nem tartozó közel ezer hazai kis kút fele már korlátozhatja a kiadott mennyiséget.

Szlovénia is lép Az elszálló árak nyomán számos európai állam vezet be üzemanyag-vásárlási korlátozásokat. Szlovéniában vasárnaptól magánautósok legfeljebb 40, jogi személyek pedig 200 litert tankolhatnak naponta. Ljubljana március 9-én csökkentette a jövedéki adót is. Délnyugati szomszédunkban a Mol és a Shell már korábban korlátozásokat vezetett be. A Cargopedia adatai szerint a szlovén üzemanyagárak most a két hete bevezetett, benzin esetén 595, gázolajnál pedig 615 forintos, belföldi autósokra érvényes, magyarországi „védett” tarifáknál alacsonyabbak.