Financial Times: Dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradását

2026-03-11 07:40:00 CET

Elárasztják a közösségi médiát Oroszországban megtervezett, magyar influenszerek által közvetített üzenetekkel.

Dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml azzal a céllal, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradását az áprilisi választásokon – idézi a 444.a Financial Times forrásokra és dokumentumokra hivatkozó cikkét.

Az brit lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kormányzata hagyta jóvá a Social Design Agencynek nevezett – a Kremlhez köthető, nyugati szankciók alatt álló – médiatanácsadó cég tervét, amelynek célja a Fidesz megerősítése azáltal, hogy elárasztják a közösségi médiát Oroszországban megtervezett, magyar influenszerek által közvetített üzenetekkel.

A kampány Orbán Viktort olyan szereplőként állítja be, aki egyedüliként képes megőrizni Magyarország szuverenitását és egyenlő súlyú figuraként tud tárgyalni a világ vezetőivel

– áll az Financial Times által megismert anyagban, amelyet az ügynökség a Kreml számára készített 2025-ben. Mint írják, a cél Orbán Viktort a legerősebb barátokkal rendelkező komoly vezetőként, míg fő riválisát, Magyar Pétert „Brüsszel bábjaként”, az Európai Unió játékszereként bemutatni.

Az cikk felidézi a VSquare korábbi értesülését, amely szerint az orosz katonai hírszerzés emberei már Magyarországra érkeztek a választások befolyásolása érdekében. A szerzők továbbá kitérnek arra, hogy az orosz ügynökök valószínűleg annak a Szergej Kirijenkónak – Putyin kabinetfőnök-helyettesének – dolgoznak, aki korábban a Social Design Agency által más országokban indított hasonló kampányokat is irányította a lap forrásai szerint.

A magyar titkosszolgálat egyébként valóban kapott értesítést az egyik külföldi társszervtől arról, hogy oroszok érkeznek a választás befolyásolására – hangzott el a Telex információi szerint az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői, zárt ülésén. Erről a testület egyik, neve elhallgatását kérő tagja tájékoztatta a lapot. Ugyanakkor az elhárítás az információ ellenőrzése után arra a következtetésre jutott, hogy az említett személyek nincsenek Magyarországon.

Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy a VSquare újságírója arról írt, több, európai nemzetbiztonsági forrástól származó, egybehangzó információ szerint a Kreml egy politikai technológusokból álló csapatot bízott meg azzal, hogy avatkozzon be a 2026. áprilisi magyar parlamenti választásba. Az értesülés kiemeli, a cél a források szerint rendkívül egyszerű: Orbán Viktor hatalomban tartása.

Magyar Péter szombaton a nemzetközi oknyomozó portál értesülésével egybehangzóan arról írt, „több helyről származó információ szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) emberei már hetek óta megérkeztek Budapestre, azzal a céllal és küldetéssel, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét”.

Jevgenyij Sztaniszlavov orosz nagykövet hétfőn levelet írt a Tisza Párt elnökének, amelyben a külképviselet korábban hangoztatott álláspontját megismételve azt állította, hogy Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába, majd hozzátette, „nem érdemes a magyarokat képzeletbeli orosz fenyegetésekkel ijesztgetni”. Magyar Péter válaszában ezt úgy értékelte, hogy Oroszország nagykövete „folytatta a nyílt beavatkozást Orbán Viktor korrupt kormánya mellett”.