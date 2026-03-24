Nem újdonság, hogy Szijjártó Péter lobbizik az orosz érdekekért, de a bizalomnak most vége egy kicsit

Európai Unió;Oroszország;Európai Bizottság;Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;Külgazdasági és Külügyminisztérium;

2026-03-24 05:50:00 CET

Az Európai Bizottság szóvivője szerint a hírek nagyon aggasztóak.

A helyzet tisztázását várja a magyar kormánytól az Európai Bizottság, miután a vádak szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter zárt ajtók mögött elhangzott információkat osztott meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője újságírói kérdésre azt mondta, a hírek nagyon aggasztóak, mert a tagállamok és az intézmények közötti bizalmi kapcsolat alapvető fontosságú az EU működése szempontjából.

A hétvégén a Washington Post írta, hogy Szijjártó a külügyminiszteri szintű ülések szünetében közvetlenül hívta az orosz kollégáját, aki egyébként 2022 óta uniós szankciók alatt áll. Az EU 27 tagállamának külügyminiszterei általában havonta egyszer ülnek össze a Külügyi Tanácsban, amit az EU Kül- és Biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas vezet le. Ezeken az üléseken számos téma esetében a külügyminiszterek telefonok és munkatársak nélkül vesznek részt.

A hírek alapján ugyanakkor nem egyértelmű, hogy ha igaz a cikk állítása, azzal megsértett-e bármilyen uniós szabályt a magyar külügyminiszter. A szóbeli beszámolók és tájékoztatások más szereplőknek nem feltétlen tilosak. A Népszava több kérdést is intézett a Tanácshoz a titkosítási szabályokról, de lapzártánkig ezekre nem kaptunk választ. Természetesen léteznek titkosítási szintek az Európai Bizottság és a Tanács, vagyis a tagállami kormányokat tömörítő szerv működésében is. Egy miniszteri szintű ülés előkészítése azonban hosszú folyamat, az írásbeli dokumentumok viszont még a szűk körben is számos emberhez eljutnak. A Tanács üléseit megelőzően a fő döntéselőkészítő és egyre inkább a kompromisszumokat kialakító formátum a Coreper ülés. Itt a tagállamok EU-hoz delegált nagykövetei tárgyalnak különböző témákban, a cél mindig a konszenzuskeresés.

Egy tagállami diplomata a Népszavának úgy nyilatkozott,

lehet, hogy Szijjártó Péter semmilyen szabályt nem szegett meg.

Az elhangzó információk mindenképpen eljutnak Londontól Moszkván át Washingtonig sok helyre, és ezzel mindenki tisztában van. Az, hogy Szijjártó Péter a külügyminiszterek értekezletén aktívan lobbizik az orosz érdekért, önmagában szintén nem újdonság. A magyar külügyminiszter 2023 februárjában maga mondta egyik moszkvai látogatásán, hogy ő kilenc orosz személy levételét próbálta elérni a szankciós listáról uniós kollégáinál.

Egy másik tagállam diplomatája a Népszava kérdésére ugyanakkor úgy nyilatkozott,

ha igazak az állítások, az aláássa a tagállamok közötti bizalmat.

Az EU alapvető működésének a lényege, hogy egymásra barátként tekintenek, de szerinte komoly reakció a tagállamok részéről nem várható a magyar választásokig. A diplomata szerint bármilyen újabb nyílt konfliktussal csak Orbán EU-ellenes kampányának adnának táptalajt. Ezért bár a múlt heti EU-csúcson is komoly kritikát kapott Orbán a zárt ajtók mögött, nyílt konfrontációra ne számítsunk. A diplomata ugyanakkor arra számít, hogy ha Orbán ismét nyerne, akkor a választások után az olyan szabályokat is felül kell vizsgálni, ami alapján a dokumentumokat titkosítják és kezelik az intézményeken belül.

Több beszélgetőpartnerünk is utalt a lojális együttműködés elvére. Ezt hangsúlyozta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács (vagyis a tagállami vezetőket összefogó szerv) elnöke is nyilvánosan, miután februárban Orbán megvétózta azt az Ukrajnának nyújtott hitelt, amit korábban már ő is elfogadott. Ezt az elvet az EU alapszerződése fekteti le, vagyis a tagállamoknak kötelezettsége, hogy jóhiszemű módon együttműködjenek egymással.