Lezuhant egy katonai repülő Kolumbiában, hatvanhat ember meghalt

2026-03-24 07:28:00 CET

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de azt feltételezik, hogy a gép valaminek nekiütközhetett.

Felszállás közben lezuhant egy katonai repülőgép Kolumbiában – írja a Reuters.

Hatvanhatan életüket veszítették, négy embert eltűntként keresnek és több tucat túlélőt vittek kórházba a mentők. A Lockheed Martin Hercules C-130 szállítógépen 128-an utaztak: köztük tizenegyen a légierőnél szolgáltak, 115-en a szárazföldi egységeknél, de velük tartott az országos rendőrség két munkatársa is – mondta Hugo Alejandro Lopez, a fegyveres erők vezetője. Szólt arról is, hogy 57 embert ápolnak kórházban, közülük harmincan könnyebb sérülésekkel fekszenek egy katonai klinikán.

A halálos áldozatok száma csaknem kétszerese a korábban közölt adatnak, miközben a hatóságok továbbra is folytatják a kutatást és a mentést a katasztrófa helyszínén.

Pedro Sanchez védelmi miniszter az X közösségi platformon azt írta, a baleset akkor történt, amikor a repülőgép felszállt Puerto Leguizamo városából, Peru határának közelében. Az egyik tűzoltó közölte,

azt gyanítják, hogy a gép felszállás közben a kifutópálya végéhez közel ütközhetett valamibe.

A zuhanás közben a szárny egy fát is eltalált. A becsapódás következtében a repülőgép kigyulladt, és a fedélzeten szállított robbanószerek közül több detonálhatott.

A térség lakói kezdték meg a túlélők kimentését és bár később katonai járművek is érkeztek, a hatóságok szerint a helyszín nehezen megközelíthető, ami hátráltatta a mentési munkálatokat. Gustavo Petro elnök hivatali ideje végéhez közeledve hétfőn arról beszélt, hogy a bürokratikus akadályok hátráltatják a hadsereg korszerűsítését. Hangsúlyozta, hogy nem tűr további késedelmet, mert fiatalok élete forog kockán, és egyértelművé tette: ha a polgári vagy katonai közigazgatás szereplői nem képesek megfelelni ennek a feladatnak, le fogják őket váltani. Kolumbia május 31-i elnökválasztásának több jelöltje részvétét fejezte ki, és a történtek kivizsgálását sürgette.

A Lockheed Martin szóvivője közölte, hogy a vállalat kész segítséget nyújtani Kolumbiának a baleset kivizsgálásában.

A Hercules C-130 típusú repülőgépet az 1950-es években vezették be, Kolumbia pedig az 1960-as évek végén jutott az első példányokhoz. Az utóbbi időben több régebbi gépet is korszerűsítettek az Egyesült Államokból érkezett újabb modellekkel, egy olyan program keretében, amely lehetővé teszi használt vagy feleslegessé vált katonai eszközök átadását.

Kolumbiában a Hercules C-130-asokat gyakran használják csapatszállításra a hadsereg műveletei során, egy több mint hat évtizede húzódó belső konfliktus közepette, amely több mint 450 ezer ember életét követelte. A most szerencsétlenül járt repülő a lajstromjel alapján egyike volt annak a három repülőnek, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt években adott át Kolumbiának.

Február végén a bolíviai légierő egyik Hercules C-130-as gépe is lezuhant a sűrűn lakott El Alto városában és hajszál híján egy lakónegyedre zuhant. A balesetben több mint húszan meghaltak, mintegy harmincan megsérültek. A gép rakományából származó bankjegyek szétszóródtak a becsapódás helyszínén, ami feszültséget és összetűzéseket váltott ki a helyiek és a biztonsági erők között.