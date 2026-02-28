Tragédia Bolíviában: lezuhant a légierő egyik gépe, legkevesebb 20-an meghaltak (videó)

Lezuhant pénteken a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe a dél-amerikai ország nyugati részén lévő el Alto repülőteréhez közel, legkevesebb 20-an meghaltak, többen megsérültek - közölte a bolíviai védelmi miniszter.
Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.
A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint
több gépjármű teljesen összeroncsolódott, és a romok alatt további holttestek lehetnek.
Tovar kiemelte: a mentést nehezíti az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt.
A hatóságok a sokaságot - a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint - könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek.
A tragédia ügyében vizsgálat indult.