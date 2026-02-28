Tragédia Bolíviában: lezuhant a légierő egyik gépe, legkevesebb 20-an meghaltak (videó)

Bolívia;halálos áldozatok;repülőgép-szerencsétlenség;katonai gép;

2026-02-28 06:52:00 CET

A C–130 Hercules típusú pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be.

Lezuhant pénteken a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe a dél-amerikai ország nyugati részén lévő el Alto repülőteréhez közel, legkevesebb 20-an meghaltak, többen megsérültek - közölte a bolíviai védelmi miniszter.

Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.

A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint

több gépjármű teljesen összeroncsolódott, és a romok alatt további holttestek lehetnek.

Tovar kiemelte: a mentést nehezíti az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt.

A hatóságok a sokaságot - a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint - könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek.

A tragédia ügyében vizsgálat indult.