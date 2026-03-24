Támadással védekezik az Orbán-kormány, hogy fedezze Szijjártó Péter kapcsolatát az oroszokkal

2026-03-24 07:13:00 CET

Saját narratívát próbál építeni a magyar kabinet a külgazdasági és külügyminiszter telefonszámának kiszivárogtatásáról, hogy elfedjék Szijjártó Péter orosz kapcsolatait és együttműködését, amiről viszont hallgatnak.

Szimplán „nevetségesnek” minősítették lapunk szakmai forrásai azt a kormányzati állítást, miszerint a külföldi titkosszolgálatok Panyi Szabolcs oknyomozó újságírótól kapták meg Szijjártó Péter telefonszámát ezért tudták lehallgatni a magyar külgazdasági és külügyminisztert .

Mint arról beszámoltunk, az utóbbi napokban a közélet fókuszába került az a The Washington Post, illetve Panyi Szabolcs által is közzétett információ, miszerint Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen beszél az Európai Unió Tanácsának ülései közben Szergej Lavrovval. Miután a Mandiner – az újságíró szerint elővágásként – azzal vádolta meg, hogy a segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert, valamint hogy a Tisza Párt külpolitikai szakértőjéhez, Orbán Anitával is kapcsolatban áll. Panyi Szabolcs közzétette Szergej Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyik 2020-as beszélgetésének szó szerinti leiratát, hozzáfűzve, hogy az európai szakszolgálatok évek óta figyelik az oroszokkal gyanúsan közlékeny és baráti magyar külügyminiszter telefonjait.

Az említett Szijjártó-Lavrov beszélgetésből kiderült: a külgazdasági és külügyyminiszter azt a szívességet kérte Lavrovtól, hogy az orosz miniszterelnök, Mihail Misusztyin fogadja az éppen választásra készülő Peter Pellegrinit, aki akkoriban a Fico-féle Smer miniszterelnök-jelöltje volt, mivel az oroszpárti szlovák szavazók szemében imponáló lehet, ha egy magas ramgú orosz politikus beszél vele. A közzétett beszélgetésből kiderül, hogy Szijjártó Péter nemcsak a Robert Fico-féle Smer akkori miniszterelnök-jelöltje mellett lobbizott, besélt arról is, hogy jó lenne, ha a szélsőségesen magyarellenes Szlovák Nemzeti Párt bejutna a pozsonyi parlamentbe. (Bár Mihail Misusztyin 2020. február 26-án fogadta is Péter Pellegrinit Moszkvában, a 2020. február 29-i parlamenti választáson végül nem nyert a Smer. Robert Fico pártja csak a 2023-as megméretésen lett első, Peter Pellegrini jelenleg Szlovákia köztársasági elnöke.)

A meglehetősen összetett történetben annyi biztos, hogy Panyi Szabolcs régóta szálka a magyar kormánypártok szemében: az újságírót korábban Pegasus szoftverrel figyelték meg, és ő írt először arról, hogy az orosz hírszerzés gyakorlatilag évek óta megfigyeli a magyar külügy teljes belső kommunikációját. Ez utóbbit Szijjártó Péter „kampánykamunak” nevezte, ám később kiderült, hogy Szijjártó Péter mindvégig pontosan tisztában volt az orosz behatolással.

Nemrégiben Panyi Szabolcs írt elsőként arról, hogy három orosz hírszerző is feladatul kapta, hogy Magyarországon titkosszolgálati akciókkal segítsék Orbán Viktor hatalmon maradását, az akciót pedig közvetlenül a Kremlből irányítják.

Mint a VSquare újságírója a Facebookon írta: éppen egy cikken dolgozott arról, ami megerősíti a Washington Post minap publikált értesüléseit. A cikkhez már hetekkel korábban megkereste a magyar titkosszolgálatokat, azaz az Orbán- kormány tudott arról, hogy készül egy ilyen írás. A Mandineren közzétett, Panyi Szabolcs és egyik forrása között lehallgatott és összevágott beszélgetéséből – amit a kormányoldalon nyilvánvalóan elterelésnek szántak - azt próbálják sugallni, hogy a külföldi titkosszolgálatok Panyi Szabolcstól kapták meg Szijjártó Péter telefonszámát és ezért tudták volna a magyar külügyminisztert lehallgatni. Ezt nevezték forrásaink nevetségesnek.

Panyi Szabolcs arra is felhívta a figyelmet, hogy

Szijjártó Pétert a magyar kollégái már évek óta figyelmeztetik, hogy nyílt telefonvonalon ne beszéljen Szergej Laveovval, de a külgazdasági és külügyminiszter ezzel nem törődött,

a szigorú biztonsági körülmények között zajló EU-tanácskozásokon is buzgón telefonált, így számtalan európai uniós nemzetbiztonsági szolgálat is bele tudott hallgatni a csevegéseibe Szergej Lavrovval. Pontosan ennek demonstrálására tette közzé Panyi Szabolcs az egyik európai biztonsági szolgálattól kapott 2020-as Szijjártó-Lavrov beszélgetés leiratát, hogy bizonyítsa: az európai szervek már évek óta tudnak arról, hogy a magyar külügyminiszter folyamatos, közvetlen kapcsolatban van a Kremllel. Az Orbán-kormány elővágása azért is lehetett fontos, mivel Panyi Szabolcs a The Washington Post információinál keményebb feltevést ellenőrzött: azért kérte el forrásától Szijjártó Péter számát, hogy kiderítse, hogy „valóban csak azon a két telefonszámon beszélget-e Szergej Lavrovval, amelyet a külgazdasági és külügyminiszter saját környezete tudomása szerint használ vagy esetleg létezik-e egy harmadik szám és harmadik eszköz, amelyen érzékenyebb, úgynevezett ügynöki kommunikáció zajlik, és amelyről Szijjártó Péter saját környezete se tud”.

Az sem leányálom, ha Szijjártó Péter bizalmas EU-s értekezletekről beszámol az oroszoknak. Azonban ha közben olyan konspirációs eszközöket is használ, amelyekről a környezete sem tud, az arra is utalhat, hogy jóval komolyabb információáramlás is volt Moszkva és Budapest között

– fogalmaztak szakmai forrásaink.– Igaz, nem túl valószínű, hogy ezek olyan információk, amelyeket Szijjártó Péter az EU-s kollégáitól hallhatott. Az EU-ban ugyanis évek óta nyílt titok, hogy a magyarok a Putyin-rezsimnek szivárogtatnak, Donald Tusk lengyel miniszterelnök még a Washington Post cikke nyomán úgy fogalmazott: „A hír, hogy Orbán emberei részletesen tájékoztatják Moszkvát az Európai Unió Tanácsának üléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Már régóta gyanítottuk ezt. Ez is az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, ha feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi feltétlenül szükséges”.

- Elterelési kísérlet a Panyi Szabolcs körüli lehallgatási botrány, mellyel a NER arról akarja elterelni a figyelmet, hogy Szijjártó külügyminiszterként rendszeresen telefonon tájékoztatja Szergej Lavrov orosz külügyminisztert még a magas szintű, EU-s találkozókról is – írta Facebook-posztjában Rácz András Oroszország-szakértő. Kiemelte: a teljes kormánymédia megpróbál felépíteni egy narratívát, hogy Szijjártót állítólag Panyi „segítségével” hallgatnák le a külföldi titkosszolgálatok.

Magyar Péter életfogytiglant emleget

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében közölte: utasította Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat. (Ami némileg furcsa, miután az elvileg ügyben érintett Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) felett Rogán Antal a szakminiszter – a szerk.) Tuzsonnak aligha kell iparkodnia, mivel délutánra Orbán már tényként közölte a Facebookon, hogy a magyar külügyminiszter lehallgatása szerinte a „Tisza Párt tudtával és a Tisza párt érdekében” történt. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ugyancsak posztolt az ügyben, szerinte Szijjártó Péter elárulta a magyar érdekeket. „A jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket. Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár. A Tisza-kormány azonnal kivizsgálja az ügyet” – írja a pártelnök.