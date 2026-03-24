Orbán Viktor pár éve az államközi élet szerves részének nevezte a hírszerzést

2026-03-24 14:08:00 CET

Most viszont már súlyos támadásként beszél arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter megfigyeléséről szóló információk kerültek nyilvánosságra.

Orbán Viktor öt éve még relativizálta az államközi hírszerzést, most azonban súlyos sérelemként állítja be azt, hogy Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló állítások kerültek nyilvánosságra.

A miniszterelnök egy hétfői Facebook-posztban azt írta, „egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen.”

A kormányfő nem volt mindig ilyen szigorú. 2021. április 26-án az Országgyűlés ülésén – a párbeszédes Szabó Tímea kérdésére – a következőt válaszolta:

„Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a hírszerzés meg a befolyásszerzés valami keleti dolog, akkor tévedni tetszenek. Ez az államközi életnek szerves része.”

Hozzátette, Magyarországon ezek a szolgálatok a parlament ellenőrzése alatt működnek, és képesek arra, hogy akár a nyugati, akár a keleti befolyásolási kísérletekkel szemben megvédjék Magyarországot és a magyar hazát.

A kontextus az volt, hogy a dán titkosszolgálaton keresztül az amerikai szolgálatok Angela Merkelt és a német kormányt is megfigyelhették. Bár formális logikai ellentmondás nincs a két állítás közt, azonban mindenképp figyelemre méltó, hogy az öt évvel ezelőtti megszólalásában Orbán Viktor milyen megengedően nyilatkozott a kérdésben.