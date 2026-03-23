„Kihez fordulnának segítségért, ha nem hozzám?” – Szijjártó Péter elismerte, hogy kérte Szergej Lavrov közbenjárását

„Kihez fordulnának segítségért, ha nem hozzám?" – mondta Szijjártó Péter Zalaegerszegen az RTL Híradónak. A külgazdasági és külügyminiszter elismerte, hogy kérte orosz kollégája, Szergej Lavrov segítséget a szlovák miniszterelnök moszkvai látogatása ügyében.
„Ez egyáltalán nem volt egyedi eset, rendszeresen kapok ilyen kéréseket” – mondta a tárcavezető. Szijjártó Péter természetesnek nevezte, hogy tőle kérnek segítséget más országok vezetői. „Én vagyok az egyetlen külügyminiszter Európában, aki az amerikai, az orosz, a kínai és a török kollégáját is el tudja érni” – magyarázta.
Szerinte az ügyben az a botrányos, hogy egy magyar újságíró együttműködött egy külföldi titkosszolgálattal, hogy őt lehallgathassák, csakhogy Panyi Szabolcs szerint ez nem igaz. „Természetesen semmiféle lehallgatásában a magyar külügyminiszternek nem vettem részt” – közölte az RTL Híradó érdeklődésére a VSquare újságírója.
Panyi hozzátette, itt arról van szó, hogy Szijjártó rendszeresen nyílt vonalon beszél politikusokkal, így az oroszokkal is, és már „többször rászóltak a saját köreiből, hogy ez talán nem túl okos" döntés. Az újságíró szerint nem véletlen, hogy éppen most akarja őt külföldi ügynöknek beállítani az Orbán-kormány. Úgy látja, elébe mentek, és megpróbálták átkeretezni a történetet, mert tudták a kormányzaton belül, hogy dolgozik egy „elég masszív anyagon" arról, hogy a külügyminiszter miként szivárogtat érzékeny információkat az oroszoknak.
Mint megírtuk, a The Washington Post a hétvégén arról számolt be, hogy az általa feltárt diplomáciai jelentések szerint Szijjártó Péter az elmúlt években sajátos információs csatornát épített ki Oroszország felé: a beszámolók alapján a magyar külügyminiszter és külügyminiszter az uniós tanácskozások szüneteiben rendszeresen telefonon egyeztetett Szergej Lavrovval.
Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója hétfőn hozott nyilvánosságra egy Szijjártó Péter és orosz kollégája között zajló, 2020. februári telefonbeszélgetést. A beszélgetésben Szijjártó Péter arra kéri barátját, Szergej Lavrovot, hogy segítsen az akkor Peter Pellegrini miniszterelnök vezette szlovák szociáldemokrata-nacionalista választási győzelmében, azzal, hogy Pellegrinit az utolsó pillanatban meghívják Moszkvába – ami az oroszbarát szlovák szavazók szemében egy jó pont lehet.
2020. február 26-án, három nappal a választások előtt Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök nem mellesleg valóban fogadta Peter Pellegrinit, bár a voksoláson végül a Smer a második helyre szorult. „Egy kormánytag lehallgatása támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – közölte röviddel a kiszivárgott beszélgetés közzététele után Orbán Viktor.
A kormányfő a bejegyzése alatt a Mandiner cikkét idézte, amelyben az áll, hogy „titkosszolgálati akció" zajlik a magyar külügyminiszter ellen. Az Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó kormánypárti lap írása szerint Panyi Szabolcs megadta Szijjártó telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. „Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával" – állította a Mandiner.
Sőt a kormányközeli lap arról is írt, „Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem”. Szijjártó Péter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.
Orbán Anita erre a Facebook-oldalán többek közt így reagált: „Ami a Panyi Szabolccsal és személyemmel kapcsolatos hazugságokat illeti: 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről."