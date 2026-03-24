Pompás luxusban szivarozhattak Matolcsyék az MNB-székházban

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;felújítás;luxus;Hadházy Ákos;

2026-03-24 12:06:00 CET

A bútorokat és a prémium környezetet a magyar adófizetők finanszírozták.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) exkluzív elnöki szivarszobájáról és az elnöki öltözőiről tett közzé fényképeket egy keddi bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő közölte: a szivarszoba sarkaiban álló nagy, aranysárga „dobozok” nem szekrények, hanem a speciális légtechnika részei, ami a levegőcserét hivatott biztosítani. Egy ipari szintű, többlépcsős légkezelő rendszerről van szó, amely kombinált mechanikai és kémiai szűréssel távolítja el a szivarfüst részecskéit és szagkomponenseit. A rendszer HEPA és aktívszén szűrőket alkalmaz, így a finom PM2.5 tartományú szennyeződéseket és a VOC-okat is hatékonyan kiszűri. A berendezés nem pusztán recirkulálja a levegőt, hanem biztosítja a magas, jellemzően 8-15-szörös óránkénti légcserét is, így a tér enyhe negatív nyomás alatt üzemel, megakadályozva a füst kijutását a szomszédos helyiségekbe. Ennek eredményeként a levegőminőség stabilan tiszta marad akkor is, ha 3-4 szivart szívnak egyszerre – ismertette.

A politikus jelezte: a márványasztal, a bőrfotelek és az egyedileg gyártott, bőrrel bevont gardróbszekrény árát nem tudja megmondani, mert az még a 444 által kiperelt adatok közt sem szerepel: „a 105 milliárdból (!) Kismatolcsy haverja által elkövetett felújítás dokumentumában az elnöki terület bútorai helyén vagy üres sorokat látunk, vagy csak néhány képet, árak nélkül.” Azonban néhány ilyen kép beazonosítható. Példaként említette, hogy hétfőn bemutatott pár fotót az elnöki öltözőben lerakott „De Sede” svájci luxusmárkájú fotelről és lábtartóról. A költségvetés szemérmesen hallgat az árról, ám Hadházy Ákos szerint a lábtartót is bele kell számolni.

„Így viszont azzal együtt már 7700 euróért (kb. 3 millió forint!) beszerezhető, bár az egy másik kérdés, hogy Kismatolcsy haverja végül mennyit számlázott le azért, hogy Nagymatolcsy ülepe szuperluxi fotelben tespedhessen öltözködés közben”

– fogalmazott. Kitért arra is, hogy forrása szerint az öltöző bőrrel bevont, fehér gardróbszekrénye egyedi áras, egyedi darab egy autó áráéval vetekszik.

A független országgyűlési képviselő azt ígérte, további képeket is nyilvánosságra fog hozni a bankról, mert az eddig bemutatott képek csupán a jéghegy csúcsát képezik. „A Nemzeti Bank épülete egy emlékmű lett: a Fidesz kormányzásának, az esztelen és mértéktelen lopásnak az egyik legfontosabb emlékműve, Hatvanpuszta mellett. Ne felejtsük el hozzátenni: ezt közvetlenül a devizahitelesek vérén és verítékén, a devizahitelek forintosításánál kezelt haszonból lopták szét Matolcsyék” – zárta sorait Hadházy Ákos.