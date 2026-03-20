Kocsis Máté szerint Matolcsy Ádámnak börtönben a helye, ha igaz, amit az újságírók mondanak

2026-03-20 07:26:00 CET

„A felfoghatatlan luxusköltések a Magyar Nemzeti Bank székházának felújításánál magyarázatra és büntetőjogi eljárásra szorulnak. Nem szabad senkinek megúsznia azt a vizsgálatot, amit megkövetel egy ilyen horderejű ügy” – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben döntött a Szabadság téri székházának átfogó korszerűsítéséről, akkor erre bruttó 55 milliárd forintot szántak, ám a beruházás végül csaknem a duplájába került. Mint arról beszámoltunk, a 444 kiperelte a felújítás dokumentációját, a bíróság így kötelezte az MNB-t, hogy bocsássa a portál rendelkezésére a módosított, megemelt költségvetésű szerződést és a szerződés mellékleteiből nyolcat.

Ez utóbbiak egyike egy több mint ötszáz oldalas részletes tétel- és árlista. A dokumentumok szerint egyebek közt összesen 2,1 milliárd forint ment el például ajtókra, míg arany szappanadagolókra 3, vécékefékre 3,7, vécépapír tartókra pedig több mint 5,3 millió forintot tapsoltak el. Az utóbbi, brutálisan túlárazott tételek különösen annak fényében különlegesek, hogy a Fidesz nemrég ukránellenes, „aranybudis” kampányba kezdett.

A Fidesz frakcióvezetője Navracsics Tiborral tartott közös kampányeseményt Tapolcán, Kocsis Máté gondolatait a témában a közigazgatási és területfejlesztési miniszter osztotta csütörtök este a Facebookon. Azt mondta, hogy ebben az egy esetben – az MNB-ügyben – van hiányérzete, de nagyon bízik abban, hogy ez hamarosan elmúlik.

„Magyarázkodom egy olyan ember miatt, akit Matolcsy Ádámnak hívnak, akit én a büdös életbe nem láttam, nem tagja a Fidesznek, nem tagja a KDNP-nek sem, nem jár a köreinkbe. Ha igaz, amit az újságírók mondanak, akkor ennek az embernek börtönben van a helye”

– mondta a kormánypárti politikus Matolcsy György volt jegybankelnök fiáról.

A frakcióvezető szerint nagyon indulatosak a Fideszben az üggyel kapcsolatban. Kocsis azt mondta, hogy ők nem szeretnék egy „Matolcsy Ádám nevű embernek az ügyeit” a hátukon cipelni, ahogy az ahhoz kapcsolódó esetleges büntetőügyeket sem. „El kell mindenkinek, mindennel számolnia. A Magyar Nemzeti Bank ügyét csak úgy lehet lezárni, ha egy büntetőeljárásban mindenkinek tisztázni kell a szerepét. Ha pedig nem volt ügy, akkor álljanak ki és védjék meg magukat” – zárta szavait.