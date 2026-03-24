Feljelentés-kiegészítést rendelt el a rendőrség a Molnál felmerült bennfentes kereskedelem gyanúja miatt

rendőrség;feljelentés;MOL;nyomozás;bennfentes kereskedelem;

2026-03-24 13:02:00 CET

A rendőrség most azt mérlegeli, indokolt-e nyomozást indítani az ügyben.

Feljelentés-kiegészítést rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), miután a Magyar Olaj- és Gázipari Nyíltan Működő Részvénytársaság (MOL) több vezetőjének ügyleteinél bennfentes kereskedelem gyanúja merült fel – írja a rendőrség válaszára hivatkozva a 444.

Mint korábban hírt adtunk róla, három Mol-vezető vált meg Mol-részvényei túlnyomó részétől január 27. és február 26. között, vagyis a Barátság-kőolajvezeték elleni támadás és az orosz olajszállítás leállásáról szóló Mol-bejelentés közötti időszakban.

A törvény alapján a feljelentés kiegészítésére egy hónap áll rendelkezésre, ez alatt az idő alatt a rendőrségnek olyan adatokat kell beszereznie, amelyek alapján eldönthető, hogy elrendelik-e a nyomozást. A feljelentőt február 27-én tájékoztatták az áttételről. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) erről szóló határozatát e-mailben kapta meg. Így ha a BRFK kihasználta a törvény által biztosított három napot a döntés meghozatala előtt, akkor a jövő hétre meg kell születnie a döntésnek arról, hogy megindítják-e a nyomozást az ügyben.

A feljelentéskiegészítés során a törvény szerint „a nyomozó hatóság adatgyűjtést végezhet, a feljelentőtől felvilágosítás adását, iratok és adatok rendelkezésre bocsátását, valamint a kár, vagyoni hátrány, adóbevétel-csökkenés, vámbevétel-csökkenés vagy a bűncselekmény elkövetési értékének közlését kérheti”.