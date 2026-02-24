Bennfentes kereskedés gyanújával vizsgálatot indított a Mol ellen a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tranzakciók ügyében, hogy kiderítse, azok megfeleltek-e a bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályoknak – közölte a Reuters hírügynökség érdeklődésére kedden az MNB.
Az MNB tájékoztatása szerint MOL Nyrt. részvényeit érintő, bennfentes kereskedelem gyanújáról szóló bejelentés nyomán vizsgálják, történt-e jogsértés az egyes tőkepiaci ügyletek során. A jegybank hozzátette, a folyamatban lévő eljárásra tekintettel nem áll módjában további részleteket megosztani az esettel kapcsolatban.
Az ügy előzménye, hogy a Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) bennfentes kereskedés gyanújával fordult a jegybankhoz, miután szerintük a Mol Nyrt. néhány vezetője jogszerűtlenül kereshetett az olajrészvények eladásán, miközben hallgattak arról, hogy leállt az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken.Másfél milliárd forintot kaszált néhány Mol-vezető részvények eladásával a Barátság kőolajvezeték leállásakor
A tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség közérdekű bejelentésében azt kérte, hogy a a tőzsdei cégek felügyeletét ellátó MNB vizsgálja ki, megsértette-e a Mol rendkívüli közzétételi kötelezettségét, illetve ezzel összefüggésben történt-e bennfentes kereskedés. Kedd délelőtt a Mol lapunkhoz eljuttatott közleményében reagált a vádakra, szerintük a vállalat tőzsdei kommunikációja minden esetben megfelel a hatályos jogszabályoknak.Orbán Viktor: A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül